Su Twitch durante la diretta, l’ex insegnante di Amici Luca Jurman ha bocciato l’esibizione di Antonia durante la terza puntata del Serale: “Una roba imbarazzante”.

Luca Jurman boccia Antonia

Ormai da tempo Luca Jurman, ex insegnante della scuola di Amici, sui suoi canali ufficiali commenta le esibizioni degli allievi così come le scelte degli insegnanti. E così è stato anche a proposito della terza puntata del Serale, andata in onda sabato 5 aprile.

Mediante la piattaforma di Twitch, infatti, Luca Jurman ha realizzato una diretta (presente anche su YouTube) in cui ha fatto più di una critica non solo ad Antonia, ma in particolare al suo insegnante Rudy Zerbi.

Nello specifico Jurman ha analizzato il guanto di sfida sulla potenza vocale con cui si è aperta la prima manche, voluto fortemente da Rudy Zerbi per mettere in luce la sua pupilla Antonia, la quale ha sfidato Nicolò per l’appunto. Secondo Jurman però si tratterebbe di una sfida che non verte sull’equità e ha spiegato meglio cosa intendesse dire.

Per l’ex insegnante del talent show però non ci sarebbe alcun paragone perché Nicolò, secondo il suo punto di vista, avrebbe una potenza maggiore rispetto alla sua collega. Dall’altra Antonia invece, secondo Luca Jurman, avrebbe un’agilità vocale migliore e quindi, di conseguenza, il guanto avrebbe dovuto concentrarsi più su questo aspetto. Ecco poi alcuni dei giudizi tecnici:

“Lei in teoria avrebbe dovuto farla in FA. L’esibizione di Antonia sta un tono sotto l’originale. Zerbi tu devi fare un corso veloce, se vuoi sostenere questa ragazza devi imparare a non dire ca**ate. La stai facendo vocale non può venire fuori. Qua potenza zero eh”.

Tra un momento e l’altro dell’esibizione Luca Jurman è andato avanti e ha esposto a voce alta i suoi pensieri. Il coach ha dichiarato come a detta sua gli addetti ai lavori dovrebbero mettere Antonia in condizione di riuscire a esprimersi al meglio, con un lavoro differente: “Però se tu la metti in una posizione comoda, lei non riesce a venire fuori”.

Andando avanti, come mostrato da questo video caricato su TikTok, Luca Jurman ha dichiarato a proposito dell’esibizione di Antonia: “Non ci siamo. La tarantella, non è un reggae questo. No cioè, una roba imbarazzante. Io vorrei dire a quei disgraziati che mettono le mani su questi brani voi vi dovete vergognare. Il reggae ha delle regole che non vanno cancellate e fatte diventare questa roba qua. Questo non è un reggae… non si sa cos’è. Ma nemmeno una tarantella perché ha delle dinamiche ritmiche importanti”.

Insomma per Luca Jurman il lavoro fatto non sarebbe all’altezze e il guanto di sfida non avrebbe dovuto concentrarsi su questo. Un pensiero che ha trovato parte del web d’accordo con lui e altri, invece, che hanno difeso il lavoro fatto dall’allieva di Amici 24. Voi da che parte state?