Durante un’intervista a RDS Next Luk3 è tornato a parlare di Alessia e, in particolare del primo bacio tra loro in casetta ad Amici 24.

Luk3 parla del primo bacio con Alessia

Dopo il dissing di cui vi abbiamo parlato ieri rivolto a Luk3, il cantante è tornato a far parlare di sé, ma stavolta per un motivo ben diverso. L’ex allievo di Amici 24, eliminato a sorpresa in una delle puntate precedenti, a RDS Next è tornato a parlare di Alessia e della loro relazione.

A Verissimo la scorsa settimana Luk3 ha fatto sognare i fan quando ha ammesso che non si era mai innamorato così prima d’ora. Parole importanti che si sono ripetute poi con il video messaggio che l’ex allievo ha inviato alla sua fidanzata in casetta alcuni giorni fa. Adesso però ha aggiunto ancora qualche dettaglio in più a RDS Next durante un’intervista radiofonica:

“Stiamo bene bene da qualche mese”, ha esordito nel video Luk3, che ha poi fatto sapere che il primo bacio tra loro c’è stato a ottobre: “Poi ci sono stati dei vai e vieni continui e poi diciamo che stiamo bene bene da qualche mese”.

Ma quanto è complesso vivere una storia sotto ai riflettori, in una casetta come quella di Amici 24? Luk3 ha ammesso che non è stata di certo una passeggiata:

“Per me è stato tanto difficile. Sei comunque ripreso 24 ore su 24. Magari alcune cose che vorresti tenere per te non puoi farlo, però… è così. Se succede… succede e va bene così. Sono felicissimo di averla incontrata. Senza questa esperienza non l’avrei mai conosciuta”, ha detto Luk3 in chiacchiera con Samara Tramontana.

Parole che, ancora una volta hanno acceso la curiosità dei fan della coppia!