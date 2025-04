Ieri prima di andare a dormire, una battuta su Antonino Spinalbese ha generato una lite tra due concorrenti di The Couple: “Tu sei innamorata di lui”.

The Couple, la lite per Antonino

Se sui social non mancano scaramucce tra ex gieffini, anche nella Casa di The Couple i concorrenti fanno parlare di sé e, di conseguenza, diventano poi virali. è il caso di Giorgia Villa, che non avrebbe gradito troppo una battuta fatta da Lucia Testa. Ma cosa è successo?

Ieri sera, mentre tutti si preparavano per andare a letto, Lucia e Giorgia hanno sistemato la zona living e tra loro c’è stata qualche battuta. Con ironia la Testa ha preso un po’ in giro la coinquilina. Motivo? Perché aveva ancora addosso il giubbotto di Antonino Spinalbese: “Te lo metti anche come cuscino?”. Inizialmente Giorgia ci ha riso su, accettando quanto detto con un sorriso.

Poco dopo le due concorrenti di The Couple si sono spostate nella zona dell’antibagno, dov’erano presenti anche Irma Testa e Laura Maddaloni. Proprio la sua compagna di team le ha chiesto perché ancora non si sia cambiata per andare a dormire. A quel punto Lucia ha continuato a scherzarci su, alludendo che Giorgia volesse tenere addosso il giubbotto dell’hairstylist. Irma ha quindi rincarato la dose: “Ma veramente ti sei innamorata?”.

Giorgia a quel punto è sembrata infastidita dalle insinuazioni delle sue compagne di The Couple e le ha invitata e non creare fraintendimenti: “Mi fate passare per quello che non sono”, sfilandosi poi il giubbotto. Lucia, ha compreso il disagio e l’ha rassicurata con un abbraccio, spiegando che si trattasse solo di una battuta. Contrariata però Giorgia è andata via.

Lo sfogo di Giorgia

A supporto della ginnasta è arrivata Irma che ha compreso il suo discorso, prendendo le distanze dalle parole della sorella. Laura ha trovato paradossale il tutto e con tono divertito l’ha fatto notare. Una volta tornata Giorgia, Lucia ci ha tenuto a spiegarle che da parte sua si trattava di uno scherzo e che non ci fosse di certo malizia.

In stanza con le sorelle Boccoli, Giorgia ha spiegato quanto successo e seppur ha ammesso di vedere in Antonino un bel ragazzo e in maniera categorica ha detto di non guardare nessuno perché fidanzata: “Però loro si divertono a prendermi in giro”.

Quando poi è andata nella sua camera, Giorgia ha ammesso a Laura di sentire la mancanza del suo fidanzato nella quotidianità e le sarebbe piaciuto averlo lì per guardare insieme un film. Poi ha ribadito il fastidio provato per le battute su Antonino. Non vuole che il suo compagno possa fraintendere guardando da fuori e lei stessa non vuole sentirsi a disagio:

“Se no poi anche in casa non riesco più a comportarmi in modo normale”. Laura ha provato a rassicurarla, sottolineando che da parte sua ci sarebbe sempre stato un comportamento corretto.

A The Couple con il passare dei giorni non mancano quindi i battibecchi.