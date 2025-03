Il ballerino di hip hop Dandy ha dovuto inaspettatamente lasciare Amici 24 ad un passo dal serale a causa di un problema fisico non specificato.

Dandy costretto a lasciare Amici 24

Momento di grande commozione nel daytime di Amici 24 andato in onda questo pomeriggio. Il ballerino Dandy, tra i protagonisti di questa edizione, ha ricevuto una notizia inaspettata e dolorosa. Ha dovuto la lasciare la scuola ad un passo dal serale a causa di un problema fisico.

Il comunicato è arrivato in maniera improvvisa e ha colto tutti di sorpresa. Dandy, incredulo, ha incamerato l’annuncio tra le lacrime, senza riuscire a trattenere l’emozione e la disperazione per l’opportunità sfumata.

Non sono stati specificati i dettagli del problema fisico che lo ha portato a questa decisione forzata. È stato solo chiarito che, purtroppo, non avrebbe potuto proseguire nel percorso a causa dell’impossibilità di ballare.

Il momento è stato particolarmente toccante anche per i suoi compagni. Dandy, nonostante la delusione, ha trovato il modo di salutare tutti con grande dignità, rispetto e educazione.

Ha abbracciato i suoi amici e ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno lavorato al programma, dagli insegnanti alla produzione, per l’opportunità che gli è stata concessa e per il percorso vissuto fino a quel momento.

Dandy a causa di un problema fisico che non gli permette di affrontare il Serale deve lasciare la scuola di #Amici24. Un grandissimo in bocca al lupo per tutto 💚 pic.twitter.com/Uha3YtSZLU — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 20, 2025

La squadra di Deborah Lettieri ed Anna Pettinelli ha perso, quindi, un elemento prima ancora di mettere effettivamente piede sul palco del serale di Amici 24. Ora resta da capire se per lui ci sarà la possibilità di ripresentarsi, come è stato in passato anche per Andreas Muller e Mattia Zenzola.