Apprezzato giornalista e conduttore, conosciamo meglio chi è Dario Maltese, nel 2024 opinionista de L’Isola dei Famosi: età, vita privata, moglie e figli, carriera e dove seguirlo su Instagram.

Chi è Dario Maltese

Nome e Cognome: Dario Maltese

Data di nascita: 13 febbraio 1977

Luogo di nascita: Erice (Trapani)

Età: 47 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: Acquario

Professione: giornalista, conduttore e scrittore

Tatuaggi: informazione non disponibile

Profilo Instagram: @dario.maltese

Dario Maltese età, altezza e biografia

Dov’è nato, quanti anni ha e di che segno zodiacale è Dario Maltese? Partiamo con il dire che è nato il 13 febbraio 1977 a Erice, in provincia di Trapani. La sua età oggi è di 47 anni. È del segno zodiacale dell’Acquario.

Quanto è alto il giornalista del TG5? L’altezza dovrebbe corrispondere a 1 metro e 80 centimetri. Non conosciamo il peso.

Oggi è tra i giornalisti più stimati e apprezzati. E come vedremo più avanti nella parte dedicata alla carriera, dopo aver conseguito la maturità e la Laurea è entrato a far parte di Mediaset.

Vita privata

Passiamo alla vita privata di Dario Maltese. Cosa sappiamo di lui? Ha una moglie e dei figli? Di chi è compagno oppure è solo fidanzato?

Il giornalista è molto riservato, dunque ricevere informazioni che riguardano lui e la sua famiglia non è per niente facile, nemmeno dai social network. Ci tiene molto alla sua vita lontana dai riflettori.

Chi è il padre di Dario Maltese? Scomparso il 30 dicembre 2022, il papà del giornalista si chiamava Benedetto Maltese. Il conduttore del TG5 ha qualche fratello o sorella? Ha un fratello di nome Curzio e una sorella di nome Cinzia. Quest’ultima, giornalista sportiva Rai, è venuta a mancare nel 2002.

Dove seguire Dario Maltese: Instagram e social

Se vi fa piacere seguire Dario Maltese sui social, potete farlo su Facebook, InstagrameTwitter(anche se il profilo è il meno aggiornato tra i tre).

In generale non ci sono riferimenti alla sua vita privata, se non prettamente post legati al suo lavoro di giornalista. Di tanto in tanto compaiono delle immagini con amici e colleghi, ma niente più.

Carriera

Ora facciamo un ripasso della carriera di Dario Maltese. Conseguita la maturità classica, ha lasciato la Sicilia, per proseguire i propri studi a Roma. Si è iscritto alla facoltà di Scienze politiche presso l’Università Luis Guido Carli.

Conseguita la Laurea nel 2001 ha ottenuto un lavoro a Mediaset. Inizialmente si è inserito nelle redazioni di MediasetOnline e TGcom per poi debuttare come inviati per alcuni notiziari della rete.

Questi primi lavori gli hanno permesso così di guadagnare il primo stipendio e proseguire nel mondo del giornalismo italiano, diventando oggi tra i volti più apprezzati dell’informazione di Mediaset e non solo. Ma partiamo per ordine….

TGFin

Nel 2002 ha iniziato a lavorare per TGFin, testata gemellata a TGcom. Principalmente si è dedicato a notizie di economia e finanza. L’anno successivo ha vinto il Premio Ischia internazionale come miglior giornalista under 35 tra le testate online.

TG5

Dal 2006 Dario Maltese fa parte della redazione del TG5. Inizialmente da inviato si è occupato di politica, per poi dedicarsi anche a notizie estere, in particolare molte di queste dedicate alla Famiglia Reale Inglese e non solo.

Successivamente ha esordito come conduttore (sempre impeccabile con le sue cravatte) presentando prima l’edizione notturna del telegiornale e successivamente anche quella delle 13:00.

Ma non è finita, perché con il passare degli anni ha avuto modo di aggiudicarsi anche la fascia serale delle 20:00. Ma ha avuto anche il piacere di commentare la cerimonia degli Emmy Awards come inviato sul red carpet di Los Angeles.

Speciale TG5

In più occasioni Dario Maltese è stato scelto anche per la conduzione dello Speciale TG5, molti dedicati alla politica estera ma non solo.

Il libro di Dario Maltese

Nel 2023 Dario Maltese ha scritto la sua prima opera letteraria. Il libro in questione si chiama, Les Italiens. Qui racconta storie di talenti emigrati in Francia.

Dario Maltese a L’Isola dei Famosi

Dopo Cesara Buonamici nel 2024, anche Dario Maltese è stato scelto come opinionista di un reality show. Il giornalista infatti lo ritroviamo accanto a Sonia Bruganelli a L’Isola dei Famosi.

Chi ha presentato L’Isola dei Famosi 2024? Alla conduzione c’è Vladimir Luxuria, mentre inviata in Honduras è Elenoire Casalegno.

Mattino Cinque News Estate

Maltese è stato annunciato come conduttore di Mattino Cinque News Estate. A lui il compito di sostituire nei mesi estivi Francesco Vecchi e Federica Panicucci.

Pomeriggio 5

Dario Maltese nel 2024 ha condotto anche Pomeriggio 5, nel periodo delle festività natalizie al posto di Myrta Merlino.