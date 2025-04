Doppia eliminazione nel corso della quinta puntata del Serale di Amici 24. Dopo aver scoperto chi è stato il primo a dover lasciare il talent show, la gara tra le squadre è proseguita e al termine delle sfide due allievi sono finiti al ballottaggio finale.

Chi rischia di essere eliminato da Amici 24

Giornata di fuoco oggi per gli allievi di Amici 24. Poco fa infatti si è conclusa la registrazione della quinta puntata del Serale, che potremmo vedere in onda su Canale 5 sabato 19 aprile. Come era stato annunciato già qualche ora fa dalla produzione, questa settimana ci sono state ben due eliminazioni e i ragazzi dunque mai come stavolta hanno dovuto dare il massimo per non rischiare di lasciare la scuola a un passo dalla finale. Ma cosa è accaduto dunque in studio e chi ha dovuto lasciare il talent show di Maria De Filippi? Andiamo a scoprirlo (NON PROSEGUITE LA LETTURA SE NON VOLETE SPOILER).

Come ci ha svelato la pagina Amici News, che ha fornito alcune prime anticipazioni di quello che vedremo, al termine della prima manche c’è subito stata un’eliminazione diretta. A dover dire addio al programma è stata così Francesca, che ha salutato i suoi compagni e ha lasciato lo studio. Poco dopo la sfida a squadre è proseguita e sono stati decretati i nomi degli allievi finiti al ballottaggio finale.

Ma cosa è accaduto e chi sono gli eliminati provvisori della quinta puntata del Serale di Amici 24? A rischiare il banco sono Senza Cri e TrigNO. I due tuttavia solo in casetta hanno scoperto il loro destino e il pubblico saprà cosa è successo solamente sabato sera, durante la messa in onda del programma.

Dopo Francesca dunque uno tra Senza Cri e TrigNO rischia di essere il secondo eliminato della quinta puntata. Ma cosa succederà e chi dovrà lasciare la scuola? Non resta che attendere per scoprirlo.