Come annunciato in settimana ad Amici 24 nella quinta puntata ci saranno ben due eliminati. Uno già lo conosciamo, ma chi sarà il secondo? Vediamo insieme cosa sappiamo.

Amici 24, ecco il presunto eliminato

C’è tanta attesa, ma domani su Canale 5 andrà in onda la quinta puntata del Serale di Amici 24. Tutti si chiedono ovviamente: chi è stato eliminato? A fornire tutti i dettagli sono SuperGuida TV e Amici News. Le due fonti mediante le anticipazioni ci hanno svelato i due allievi che hanno lasciato il programma.

Ovviamente tutto è iniziato dalla prima sfida ad Amici 24 tra gli Zerbi-Cele e i Petti-Letti. Una gara combattuta che ha visto uscire vincitori i primi, mentre i secondi si sono dovuti sfidare e, di conseguenza tra loro uno è stato costretto a dire addio al proprio sogno. Sono andati al ballottaggio Francesca, Nicolò e TrigNo.

Tra i tre a salvarsi subito è stato Nicolò. Fuori invece Francesca e TrigNo. Loro hanno quindi atteso la decisione dei giudici che, a malincuore, hanno eliminato Francesca. Per lei però qualche sorpresa!

Successivamente, come accade in questi casi, si è passati alla seconda partita di Amici 24. Ancora una volta lo scontro è stato tra i due team e, esattamente come nella prima manche, gli Zerbi-Cele hanno portato a casa la partita. Quindi per forza di cose Nicolò e TrigNo si sono dovuti scontrare e quest’ultimo è andato al ballottaggio per l’eliminazione.

Nell’ultimo match di Amici 24 gli Zerbi-Cele hanno affrontato i Cucca-Lo. Nel corso della terza interessante partita, i primi possiamo svelare che hanno riservato un 2-0 secco ai loro avversari. Al ballottaggio Francesco e Senza Cri e la seconda eliminata provvisoria è stata proprio la cantante.

Sono rimasti quindi a giocarsi un posto nella scuola TrigNo e Senza Cri. Un responso totalmente inaspettato, ma arrivati a questo punto è davvero molto complicato.

Come accade sempre a fine puntata, tutti gli allievi di Amici 24 hanno lasciato lo studio e sono tornati in casetta. Proprio lì hanno scoperto cosa è accaduto e, di conseguenza, chi oltre Francesca ha lasciato il programma. Secondo alcune voci di corridoio sarebbe Senza Cri ad aver dovuto rinunciare alla possibilità di andare avanti nella trasmissione e quindi sarebbe lei la seconda eliminata della quinta puntata. Non sappiamo chiaramente se è andata davvero così, dunque attenderemo domani per scoprirlo!