Oggi si è svolta la registrazione della quinta puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda su Canale 5 sabato 19 aprile. Ma chi è il primo eliminato e cosa è accaduto in studio? Ecco cosa ci dicono le anticipazioni.

Ecco chi è stato eliminato da Amici 24

Ci avviciniamo sempre più alla finale di Amici 24 e tra pochissime settimane sapremo finalmente chi vincerà questa edizione del talent show di Maria De Filippi. I cantanti e i ballerini ancora in gara intanto stanno dando il massimo per cercare di arrivare al traguardo, tuttavia, come sappiamo, non ci sarà posto per tutti. Mentre il cerchio si stringe sempre più, oggi pomeriggio è stata registrata la quinta puntata del Serale, che andrà in onda su Canale 5 sabato 19 aprile.

Ad attendere gli allievi stavolta c’è stato però un grosso colpo di scena. Questa settimana infatti sono ci sono state ben due eliminazioni e la prima è avvenuta proprio in studio. Ma cosa è accaduto dunque e chi ha dovuto lasciare il talent show a un mese dalla finale? Andiamo a scoprire le anticipazioni (VI INVITIAMO A INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE LA LETTURA SE NON VOLETE SPOILER).

Anche stavolta le tre squadre si sono sfidate tra loro e proprio al termine della prima manche abbiamo scoperto chi ha dovuto dire addio al programma. Ma chi è il primo eliminato della quinta puntata del Serale di Amici 24? Come ci rivela la pagina Amici News, ad abbandonare la scuola è stata Francesca.

Dopo la prima inaspettata eliminazione, le due squadre hanno proseguito la sfida e sono stati così decretati i candidati al ballottaggio finale. La ballerina allieva di Deborah Lettieri nel mentre ha lasciato lo studio, dopo aver salutato Maria De Filippi, i suoi compagni e tutto il pubblico.