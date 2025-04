Andiamo a scoprire chi sono gli eliminati provvisori della sesta puntata del Serale di Amici 24: cosa è accaduto in studio

Oggi si è registrata la sesta puntata del Serale di Amici 24 e come al solito in rete sono spuntate le prime anticipazioni. Ma cosa è accaduto e chi sono gli eliminati provvisori? Ecco cosa è successo in studio.

Chi lascerà Amici 24 questa settimana?

Mancano tre settimane alla finale di Amici 24 e il prossimo 18 maggio finalmente scopriremo chi sarà a vincere il talent show di Maria De Filippi. Nel mentre sono otto gli allievi rimasti all’interno della scuola e il cerchio si stringe sempre di più. Oggi intanto si è svolta la registrazione della sesta puntata del Serale, che andrà in onda su Canale 5 sabato 26 aprile. In questi minuti intanto in rete sono emerse le prime anticipazioni e come al solito il pubblico si chiede chi sono i due allievi finiti al ballottaggio finale e che rischiano l’eliminazione. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

VI INVITIAMO A INTERROMPERE IMMEDIATAMENTE LA LETTURA SE NON VOLETE SPOILER.

Chi ha seguito i daytime settimanali, sa bene che, a seguito dell’eliminazione di Senza Cri, la produzione ha deciso di unire le squadre di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri. Oggi dunque in studio i due team si sono sfidati a colpo di canto e ballo e come al solito non sono mancate le emozioni.

Ma chi sono dunque i due allievi eliminati provvisori della sesta puntata del Serale di Amici 24? A svelarcelo è come sempre la pagina Amici News. Stando a quanto si legge, a finire al ballottaggio finale sono stati TrigNO e Chiara. Solo in casetta però, come da tradizione, i due hanno scoperto il loro destino e il pubblico di conseguenza sabato sera saprà cosa è accaduto.

Ma chi tra il cantante e la ballerina dovrà per sempre lasciare la scuola a un passo dalla finale? Non resta che attendere per scoprirlo.