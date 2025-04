Oggi durante il daytime di Amici 24 TrigNo, Nicolò e Francesco hanno fatto una proposta alla produzione: unire le squadre. Ecco qual è stata la decisione dei professori.

Amici 24: la richiesta di TrigNo, Nicolò e Francesco

Era già emerso uno spoiler sui social dalle storie Instagram pubblicate dai professionisti di Amici 24, ma ora ne abbiamo la conferma! TrigNo, Nicolò e Francesco hanno chiesto alla produzione e ai professori di potersi unire in un’unica squadra, specie dopo che il ballerino è rimasto da solo con l’uscita di Senza Cri.

Prima di arrivare a questo momento i tre allievi si sono confrontati tra loro in casetta. Nicolò e TrigNo hanno accolto a braccia aperte il pensiero e si sono detti d’accordo con Francesco, il quale in caso contrario avrebbe dovuto preparare almeno 9 coreografie. Insomma un qualcosa che ha portato i tre ragazzi ad avere un confronto con la produzione di Amici 24.

Francesco, Nicolò e TRIGNO decidono di proporre ufficialmente alla produzione l'unione della due squadre! #Amici24 pic.twitter.com/k51ApVFdQx — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 23, 2025

Dunque dopo l’accaduto gli addetti ai lavori di Amici 24 hanno preso in considerazione quanto detto dai ragazzi e, in seguito, hanno incontrato Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. C’è da dire che mentre da una parte Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano si sono detti favorevoli, così come Anna Pettinelli e Deborah Lettieri, non si può dire lo stesso per i loro colleghi.

I Cucca-Lo infatti hanno mostrato scetticismo e a detta loro così facendo sembrerebbe quasi una resa: “Vi sentite più deboli?”, ha chiesto Lorella ai tre ragazzi. E ha così voluto sapere le loro ragioni dopo essersi abbondantemente espressa non troppo a favore….

I prof Zerbi, Celentano, Lettieri e Pettinelli si sono dichiarati d'accordo con la proposta dell'unione delle squadre, mentre i prof Cuccarini ed Emanuel Lo hanno dei dubbi e chiedono di incontrare Francesco, Nicolò e TRIGNO per confrontarsi con loro #Amici24 pic.twitter.com/QUCHfYKAAz — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 23, 2025

Ascoltate le ragioni di TrigNo, Nicolò e Francesco, i due professori di Amici 24 hanno accettato la proposta e hanno fatto ritorno in casetta in attesa di sapere la risposta definitiva da parte della produzione. Alla fine dei conti anche in questo caso la proposta è andata a buon fine.

I prof Cuccarini ed Emanuel Lo dopo aver ascoltato Francesco, Nicolò e TRIGNO… #Amici24 pic.twitter.com/QXg6nSq0kF — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 23, 2025

Quindi attualmente TrigNo, Nicolò e Francesco fanno parte della stessa squadra ad Amici 24 e dalla puntata di sabato si esibiranno con lo stesso obiettivo comune.