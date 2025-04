Stando a quanto si mormora nelle ultime ore e a seguito della segnalazione sul suo conto, sembrerebbe che Gianmarco stia pensando di abbandonare il trono di Uomini e Donne.

Gianmarco pronto a lasciare Uomini e Donne?

Sta per concludersi l’attuale edizione di Uomini e Donne e tra poche settimane il dating show di Canale 5 andrà ufficialmente in pausa. In attesa di scoprire cosa accadrà in queste ultime puntate però a finire al centro di una polemica è stato Gianmarco Steri. Il giovane tronista, come ben sappiamo, negli ultimi mesi si è messo alla ricerca della potenziale anima gemella, dopo la fine della conoscenza con Martina De Ioannon. Tuttavia sui social è giunta una segnalazione che ha lasciato i più a bocca aperta. Rivediamo cosa è accaduto.

Secondo quanto riferito da LorenzoPugnaloni.it e Fanpage.it sembrerebbe che il cugino della corteggiatrice Nadia lavori nello stesso salone di barbiere del tronista. A quel punto i più maliziosi hanno accusato il tronista di aver violato il regolamento del programma ed è dunque esploso il caos. Oggi però a intervenire è stata Raffaella Mennoia, storica autrice del dating show, che ha preso le difese di Steri, smentendo i gossip.

A seguito dell’accaduto tuttavia in queste ore si è fatta largo in rete una nuova indiscrezione. Stando a quanto fa sapere Amedeo Venza, Gianmarco Steri starebbe pensando di abbandonare definitivamente il trono di Uomini e Donne. Secondo l’esperto di gossip la produzione starebbe anche cercando di far cambiare idea al tronista, che pare convinto della sua decisione.

Attualmente però non sappiamo cosa accadrà e di conseguenza vi invitiamo a prendere i pettegolezzi con le pinze. Di certo nella prossima registrazione del dating show di Maria De Filippi scopriremo se Gianmarco proseguirà la conoscenza con le sue corteggiatrici e se porterà a termine il suo percorso.