Sabato 26 aprile va in onda su Canale 5 la sesta puntata del Serale! Andiamo a leggere tutte le anticipazioni di Amici 24 e tutti gli spoiler della registrazione del 24 aprile. Vediamo insieme chi è finito al ballottaggio e chi è l’eliminato.

Anticipazioni sesta puntata Serale Amici 24

Il cerchio si restringe e la sesta puntata del Serale, in onda su Canale 5, sarà ancora una volta decisiva. Grazie a SuperGuidaTV e Amici News abbiamo appreso tutte le anticipazioni di Amici 24.

Se NON volete leggere gli SPOILER NON andate avanti con la visione di QUESTO ARTICOLO, altrimenti proseguite tranquillamente.

La sesta puntata mediante le anticipazioni di Amici 24 sappiamo che ha avuto una sola eliminazione, che è spettata come di consueto ai tre giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Prima manche

Dalla prima manche come riportano le anticipazioni di Amici 24 sappiamo che il boccino l’hanno vinto gli Zerbi-Cele e affrontato la squadra avversaria composta dalla Pettinelli insieme alla Lettieri, Cuccarini ed Emanuel Lo.

Francesco ha sfidato Antonia e ha vinto lei.

ha sfidato e ha vinto lei. Alessia invece ha sfidato TrigNo e ha vinto la ballerina con una coreografia ispirata al Trono di Spade. Elena ha fatto in complimenti alla ballerina perché quando ha perso un pezzo di stoffa ci ha ballato intorno, rimodulando lo spazio.

invece ha sfidato e ha vinto la ballerina con una coreografia ispirata al Trono di Spade. ha fatto in complimenti alla ballerina perché quando ha perso un pezzo di stoffa ci ha ballato intorno, rimodulando lo spazio. Nicolò poi ha sfidato Daniele e vinto quest’ultimo. Il cantante ha interpretato Ordinary. Amadeus ha giudicato perfetta l’esibizione, per Malgioglio è stato “troppo”.

Ad avere la meglio gli Zerbi-Cele, che hanno scelto i tre elementi della squadra avversaria al ballottaggio. Il primo eliminato provvisorio dalla scuola è Nicolò (che si è esibito con Eco di Joan Thiele).

Seconda manche

Le anticipazioni di Amici 24 hanno fatto sapere che i Petti-Lo hanno vinto gara e portato avanti la squadra composta da Francesco e TrigNo.

TrigNO vs Antonia e Jacopo Sol . Lui ha cantato Nessuno vuole essere Robin. A vincere il duo degli Zerbi-Cele.

vs e . Lui ha cantato A vincere il duo degli Sempre TrigNO ha cantato Dedicato e sfidato Daniele che ha ballato Amore e ha vinto il cantante.

ha cantato Dedicato e sfidato che ha ballato e ha vinto il cantante. Infine il guanto di sfida modern tra Francesco e Daniele e ha vinto il primo. È un passo a due con Giulia Stabile. Emanuel Lo ha ammesso che sarebbe stato in difficoltà su chi votare tra i due.

Sconfitti gli Zerbi-Cele. Al ballottaggio per l’eliminazione è andata Chiara, dopo la sfida con Jacopo Sol (ha cantato Di tutti) e Antonia (che ha cantato Romantica).

Terza manche

Come riferiscono le anticipazioni di Amici 24 la terza manche si è svolta nel seguente modo:

Antonia ha affrontato Francesco . Lei ha cantato Esseri umani, lui ha ballato sulle note di Ti muovi. A vincere lei. Antonia ha dichiarato che per lei questa canzone dice tanto della sua persona perché considera l’amore al primo posto.

ha affrontato . Lei ha cantato Esseri umani, lui ha ballato sulle note di Ti muovi. A vincere lei. ha dichiarato che per lei questa canzone dice tanto della sua persona perché considera l’amore al primo posto. Daniele ha affrontato TrigNO , che ha vinto cantando Wake me up when september end.

ha affrontato , che ha vinto cantando Wake me up when september end. Infine Jacopo Sol ha cantato Purple Rain contro Francesco e ha vinto. SuperGuida TV e Amici News ci tengono a precisare che si tratta di un’anticipazione da prendere con le pinze, perché ci sarebbero dei dubbi.

Sono risultati sconfitti i Petti-Lo. Quindi Francesco e TrigNo hanno fatto un’altra esibizione. A rischio è andato il cantante.

Spoiler ed eliminato di Amici 24: chi è al ballottaggio

Mediante le anticipazioni di Amici 24 della sesta puntata sappiamo, come detto al ballottaggio sono finiti Nicolò, TrigNo e Chiara. Il primo cantante si è salvato subito.

TrigNo e Chiara al duello finale. Lui ha cantato Cento sigarette e si è avvicinato a lei per darle una carezza.

La sfida finale ha visto dunque il ballottaggio per l’eliminazione tra i due fidanzati. Non appena visto il responso Malgioglio ha detto di non volere votare. Maria a quel punto ha fatto sapere che se gli altri giudici hanno votato entrambi la stessa persona erano comunque apposto. In caso contrario Malgioglio avrebbe dovuto fare la sua scelta.

Solo in casetta però abbiamo scoperto il responso finale e chi è stato ufficialmente eliminato!

Il ricordo di Papa Francesco

Durante la registrazione di Amici 24 dalle anticipazioni fanno sapere che è andato in onda un video di Papa Francesco con un messaggio a tutti i ragazzi. Era una dedica del 2013, riproposta in occasione dei funerali del Pontefice che si sono svolti proprio nella mattinata del 26 aprile.

Gossip e spoiler del Serale di Amici 24

In ogni puntata che si rispetti non mancano ovviamente altri gossip. Leggiamo quindi quali sono gli altri spoiler e anticipazioni della sesta puntata di Amici 24:

Non c’è stato alcun guanto prof.

Il guanto di sfida assegnato da Anna Pettinelli tra TrigNo e Jacopo Sol non è stato fatto.

tra e non è stato fatto. Malgioglio quando è andato via ha detto che non si sentiva di votare al ballottaggio tra TrigNo e Chiara , sostenendo di avere bisogno di più tempo.

quando è andato via ha detto che non si sentiva di votare al ballottaggio tra e , sostenendo di avere bisogno di più tempo. Rudy Zerbi ha fatto una critica a Nicolò . A quel punto Lorella Cuccarini è andata in soccorso dell’allievo e ha attaccato il collega sostenendo che non occorre parlare bene del proprio allievo per screditarne un altro.

ha fatto una critica a . A quel punto è andata in soccorso dell’allievo e ha attaccato il collega sostenendo che non occorre parlare bene del proprio allievo per screditarne un altro. C’è stata anche un’accesa lite tra la maestra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo . Lei ha dichiarato che Francesco fa bene a lasciarsi più andare e dare meno importanza alla tecnica perché la danza è arte e non tecnica. La maestra ha aggiunto che lei non giudica l’hip-hop in quanto a tecnica perché non è il suo stile. Il collega quindi non può permettersi di darle dell’ignorante sul modern.

ed . Lei ha dichiarato che fa bene a lasciarsi più andare e dare meno importanza alla tecnica perché la danza è arte e non tecnica. La maestra ha aggiunto che lei non giudica l’hip-hop in quanto a tecnica perché non è il suo stile. Il collega quindi non può permettersi di darle dell’ignorante sul modern. TirgNO è il vincitore della borsa di studio da 10 mila euro di Enel.

è il vincitore della borsa di studio da di Enel. Rudy Zerbi stavolta ha realizzato un pupazzo di Petty-rana-quokka

stavolta ha realizzato un pupazzo di Petty-rana-quokka Anna Pettinelli ha guardato male i giudici dopo le esibizioni dei ragazzi. C’è stata anche una discussione con Rudy su Nicolò perché l’insegnante ha visto l’alunno carente nell’interpretazione. Per lui non ha futuro. Amadeus ha preso le difese dell’alunno. Secondo lui se farà le scelte musicali giuste c’è futuro anche per lui.

ha guardato male i giudici dopo le esibizioni dei ragazzi. C’è stata anche una discussione con su perché l’insegnante ha visto l’alunno carente nell’interpretazione. Per lui non ha futuro. ha preso le difese dell’alunno. Secondo lui se farà le scelte musicali giuste c’è futuro anche per lui. Maria ha detto a TrigNO di non fare la femminuccia perché ha pianto.

ha detto a di non fare la femminuccia perché ha pianto. Amadeus ha sottolineato spesso che Anna Pettinelli è brava a presentare i suoi ragazzi perché evidenzia le sue doti da speaker radiofonica a differenza di Zerbi .

ha sottolineato spesso che è brava a presentare i suoi ragazzi perché evidenzia le sue doti da speaker radiofonica a differenza di . Malgioglio per tutta la puntata ha sbagliato i nomi. Chiama Antonia , Francesca . Per questo Amadeus l’ha preso un po’ in giro.

per tutta la ha sbagliato i nomi. Chiama , . Per questo l’ha preso un po’ in giro. Maria De Filippi ha fatto spostare Nicolò dalla seggiolina rossa del ballottaggio perché è troppo alto e non ci sta. Altrimenti avrebbe trascorso tutta la puntata rannicchiato. Anna lo fa sedere sugli sgabelli dei prof. Nicolò ha ammesso che si tratta di un problema che ha sempre ovunque, specialmente quando va al cinema.

Gli ospiti della sesta puntata del Serale

Concludiamo infine con lo scoprire chi sono stati gli ospiti della serata. Ebbene secondo le anticipazioni di Amici 24 ci saranno solo due ospiti musicali: Holden che fa il suo ritorno per presentare il nuovo singolo a un’anno dalla sua partecipazione.

Poi ancora tra gli altri abbiamo Achille Lauro, che ha presentato il suo nuovo progetto musicale.

Queste sono le notizie del Serale di Amici 24. Attendiamo la puntata di domani sera per scoprire se ci saranno variazioni.