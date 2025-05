Colpo di scena stasera ad Amici 24 durante la Semifinale! Scopriamo insieme chi è stato eliminato e chi sono invece i finalisti di questa edizione.

L’eliminato della quinta puntata di Amici 24

Una serata particolarmente intensa quella che abbiamo vissuto questa sera ad Amici 24. Nel corso dell’appuntamento odierno è andata in onda la Semifinale del talent show televisivo.

Puntata ricca di colpi di scena, in cui le solite tre manche hanno decretato i primi tre finalisti di questa edizione di Amici 24. Ad avere la meglio durante la prima partita è stato Francesco, ballerino voluto fortemente da Emanuel Lo che gode però della stima anche degli altri insegnanti.

Successivamente si è passati alla seconda sfida in cui ad avere la meglio è stata invece l’allieva di Alessandra Celentano, Alessia. Per lei grande soddisfazione dopo avere già ottenuto dei riconoscimenti nelle due gare di latino realizzate fuori da Amici 24.

Durante l’ultima manche a ottenere il benestare della giuria è stato invece Daniele. Il ballerino che ha vissuto qualche momento di sconforti in quest’ultimo periodo si è tolto una gran bella soddisfazione che gli darà certamente la carica per la prossima puntata finale di Amici 24.

E gli altri? Sono rimasti fuori Nicolò, TrigNo e Antonia e ci eravamo lasciati con il loro giudizio sospeso che li vedeva tutti e tre in corsa per un posto in finale.

Chi sono i finalisti di Amici

Dunque a questo punto chi sono i finalisti di Amici 24 oltre ai tre ballerini Francesco, Alessia e Daniele? Ci sarà un colpo di scena oppure uno tra Antonia, Nicolò e TrigNo lascerà il talent a una settimana esatta dalla finale tanto desiderata?

(IN AGGIORNAMENTO)