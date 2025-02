Ha conquistato Emanuel Lo e anche la maestra Alessandra Celentano sembra apprezzarlo particolarmente. Ad Amici 24 Francesco Fasano è uno degli allievi più talentuosi del ballo. Scopriamo tutto ciò che lo riguarda, dall’età alla carriera per passare a Instagram.

Chi è Francesco Fasano

Francesco Fasano età, altezza e biografia

Quanti anni ha Francesco di Amici 24 e qual è il suo cognome? All’anagrafe Francesco Fasano, il ballerino è nato a Carovigno, in provincia di Brindisi, nel 2000 (non sappiamo la data di nascita e segno zodiacale) e la sua età è di 25 anni. Non ci sono informazioni in quanto a altezza o peso.

Da tempo ha lasciato la sua Puglia per inseguire il suo sogno con la danza.

Sicuramente nella scuola avrà modo di parlare e aprirsi di più riguardo il suo mondo al di fuori della danza.

Vita privata: Francesco di Amici è fidanzato?

Francesco di Amici 24 è fidanzato? Probabilmente dopo averlo visto nella scuola ve lo starete chiedendo! Ebbene l’allievo del talent show è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, anche se da quel che sembra il ballerino dovrebbe essere single.

Non sappiamo quindi se sia o meno fidanzato. In ogni caso sui social non appare in presenza di qualcuno e non c’è alcun riferimento a relazioni passate.

Dove seguire Francesco Fasano di Amici 24: Instagram e social

Volete seguire Francesco di Amici 24 sui social? Il cantante se non si trova su Facebook o X, è però presente su Instagram, dov’è presente dal 2012. Qui è seguito già da diversi utenti.

I post presenti sono tutti rivolti alla danza, anche se c’è qualche cenno di vita quotidiana e vacanze.

Il ballerino è presente anche su TikTok e su Threads.

Carriera

La carriera di Francesco Fasano prima di Amici 24 era già costellata da diverse esperienze. A 9 anni ha iniziato a studiare danza al Centro Arte Danza Brindisi. Qui è rimasto fino ai 14 anni.

Poi il trasferimento in Svizzera, dove è entrato alla Ballettschule Theatre Basel, famosa accademia di Basilea, diretta da Amanda Bennett. Francesco qui ha studiato diversi stili di danza come classico, contemporaneo e non solo.

Anni più tardi, nel 2017, ancora non era maggiorenne, ha vinto alle semifinali dello Youth America Grand Prix di Parigi, per poi vincere sia la categoria classica che contemporanea. Diverse sono quindi le esperienze all’estero.

Nel 2018 si è diplomato a Basilea e così la carriera di Francesco di Amici 24 ha preso il volo. In Germania è stato poi ingaggiato all’Oldenburgisches Staatstheater ad Oldenburg. Pochi anni più tardi, nel 2021, il trasferimento in Repubblica Ceca. Qui ha danzato tre anni per il corpo di ballo del Teatro Nazionale Moravo Silesiano di Ostrava. Poi è diventato solista.

Qui ha avuto modo di vincere il Premio Thalia e nel 2022 il Premio Jantar. Invece nel 2023 ha ricevuto il premio come miglior ballerino di danza contemporanea assegnato dall’Associazione degli artisti di danza della Repubblica Ceca.

Peraltro è anche diventato direttore artistico del IMAGO-dance festival.

Francesco Fasano ad Amici 24

Ad Amici 24 Francesco Fasano ha avuto modo di fare il suo ingresso nella scuola grazie ad Emanuel Lo. Il coreografo dopo una serie di provini l’ha scelto nella propria squadra, dopo l’uscita di Alessio per infortunio.

L’insegnante l’ha convocato nel programma, per poi chiedere un consulto ai suoi colleghi. La maggior parte di loro ne sono rimasti colpiti, anche se è stato Emanuel Lo a puntare forte su di lui. C’è da dire però che persino la maestra Alessandra Celentano ha dimostrato interesse e si è detta simpaticamente “gelosa” di poter lavorare con lui.

Così ha preso il via l’avventura di Francesco nella scuola, che gli ha già riservato delle sorprese.

Il percorso di Francesco ad Amici 24

Come già detto precedentemente Francesco Fasano è arrivato ad Amici 24 grazie alla volontà di Emanuel Lo, che aveva bisogno di un ballerino nel suo team.

Grazie al suo talento il ragazzo ha conquistato anche la maestra Celentano e ha poi ottenuto la maglia del Serale, convincendo l’intero corpo docenti.

