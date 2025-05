I festeggiamenti iniziati durante gli ultimi minuti della finale di Amici 24 sono proseguiti anche a telecamere spente con un grande party in studio.

Grande festa post finale di Amici 24

Dopo la finale di Amici 24, andata in onda in diretta domenica sera su Canale 5, i riflettori non si sono spenti. La festa, tuttavia non si è arrestata: è continuata negli studi e qualche stralcio è poi emerso sui social.

Tutte le persone che hanno lavorato al programma, gli insegnanti, i professori, la giuria e i professionisti di ballo si sono divertiti insieme, celebrando la fine di un’altra edizione di successo per il talent.

Il tutto è stato documentato con dirette sporadiche sui social, in cui musica e divertimento l’hanno fatta da padrone. Un momento in particolare ha raggiunto il web e riguarda gli ultimi due allievi rimasti in gara.

Mostra Trigno e Daniele, rispettivamente vincitore della categoria canto e vincitore del ballo, oltre che del programma, duettare e divertirsi insieme sulle note di “D’amore non si muore”. Parliamo dell’ultimo singolo proprio del giovane cantautore piemontese.

Mi erano mancati i duetti caotici tra Trigno e Daniele siete i vincitori✈️💛🫶 #Amici24 pic.twitter.com/Hb3Y1SXv9C — ❤️Erika❤️fan di penny era 💫🎀 (@BiasiErika) May 19, 2025

Il momento, immortalato alla festa organizzata dopo la diretta, ha conquistato fan e utenti del web, soprattutto per il clima disteso e affettuoso che ha mostrato un altro lato del rapporto tra i due talenti usciti dallo show.

Il rapporto tra Trigno e Daniele

Durante i mesi trascorsi nella casetta di Amici 24, infatti, non c’era mai stata grande affinità tra Trigno e Daniele, soprattutto da parte del ballerino, che in più di un’occasione si era mostrato distante rispetto all’universo del cantautore.

Tuttavia, le cose sono poi cambiate drasticamente con il tempo. Il vero punto di svolta nel loro rapporto risale proprio al periodo di Capodanno, quando i due si sono ritrovati a lavorare insieme per preparare l’esibizione a “Capodanno in musica” su Canale 5.

Trigno cantava il suo brano A un passo da me e poi, insieme a Daniele, hanno realizzato una coreografia che completasse la performance. Da quel momento, come entrambi hanno raccontato proprio durante gli ultimi momenti della finale di Amici 24, i rapporti si sono distesi, portando a una maggiore comprensione reciproca.

Il video del post finale, in cui i due cantano spensierati, rimarca il rapporto che sono riusciti a costruire piano piano. Già all’elezione del vincitore, gli ormai ex allievi hanno condiviso un momento emozionante. Trigno si è avvicinato a Daniele e l’ha preso in braccio per festeggiarlo.

Un finale con il sorriso, insomma, che suggella non solo una vittoria professionale per entrambi, ma anche una crescita personale e relazionale che sia il cantante che il ballerino hanno palesato in diversi momenti del serale.