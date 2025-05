Jacopo Sol invita Francesca a un evento con tutti i parenti: ecco come procede tra i due ex allievi di Amici 24

Prosegue la relazione tra Jacopo Sol e Francesca dopo Amici 24. In queste ore così il cantante ha invitato la sua compagna a un evento con tutti i suoi parenti.

Jacopo Sol e Francesca dopo Amici 24

Chi ha seguito Amici 24 quest’anno sa bene che all’interno della scuola più famosa d’Italia è nato l’amore tra due allievi: Jacopo Sol e Francesca. Il cantante e la ballerina hanno così fatto battere il cuore a tutto il pubblico e proprio in questi giorni i due si sono ritrovati. Solo la scorsa settimana infatti l’ex allievo di Rudy Zerbi è stato eliminato dal programma e così ha avuto modo di riabbracciare la sua compagna, che ha lasciato la trasmissione poco tempo fa. In queste ore come se non bastasse Jacopo è stato anche ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha raccontato come proseguono le cose con Francesca. Il giovane artista ha dunque dichiarato:

“Stiamo insieme adesso perché il giorno dopo sono andato a Milano e ci siamo visti. Sono proprio felice perché mi sono trovato al sicuro e mi ha fatto sentire capito. Incontrarci fuori è stato strano. Però, anche la conoscenza fuori è andata bene”.

LEGGI ANCHE: Nicolò Filippucci conquista anche Annalisa, la mossa social della cantante

Sembrerebbe che anche dopo Amici 24 la storia d’amore tra Jacopo Sol e Francesca stia proseguendo a gonfie vele. Solo nelle ultime ore intanto è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha fatto emozionare i fan di questa splendida coppia. Il cantante infatti ha deciso di invitare la ballerina a un evento con tutti i suoi parenti e naturalmente le immagini hanno fatto in breve il giro dei social.

Pare dunque che Jacopo e Francesca stiano facendo sul serio e che al momento non sembrerebbero esserci ostacoli tra i due. Non resta a questo punto che fare un enorme in bocca al lupo a questa bellissima coppia.