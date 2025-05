Anche Annalisa è pazza di Nicolò Filippucci e una sua mossa social non sfugge agli occhi attenti del web. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Anche Annalisa è fan di Nicolò Filippucci

In queste ore sui social non si parla altro che di Nicolò Filippucci e della sua eliminazione da Amici 24. Il giovane artista, come abbiamo visto, solo sabato sera, nel corso della semifinale, ha dovuto lasciare definitivamente il talent show a un passo dall’ultima puntata. In rete nel mentre è scoppiato il caos e il grande pubblico è entrato in rivolta. Solo nelle ultime ore alcuni fan di Nicolò hanno anche deciso di organizzare una protesta, che si terrà nei prossimi giorni fuori gli studi di Amici.

Nel frattempo il cantante è tornato alla sua vita di sempre e in queste ore si sta già concentrando sulla sua carriera, anche in vista dell’uscita del suo primo EP, che verrà rilasciato il prossimo 23 maggio. Filippucci nel mentre è anche tornato sui social e ha così ricondiviso la dolce dedica che la sua insegnante Anna Pettinelli gli ha scritto. Proprio sotto il post della prof è però accaduto qualcosa di inaspettato, che non è sfuggito agli occhi attenti del web.

A mettere un like al messaggio che la Pettinelli ha scritto per Nicolò Filippucci è stata nientemeno che Annalisa. Pare dunque che anche la Scarrone sia rimasta colpita dal talento e dalla bravura del cantante e naturalmente il suo gesto ha attirato l’attenzione.

Nicolò intanto, pur avendo dovuto rinunciare alla finale di Amici 24, si prepara a dare ufficialmente il via alla sua carriera e di certo nelle settimane a venire arriveranno diverse sorprese per tutto il suo pubblico. Non resta dunque che fare un grande in bocca al lupo a Filippucci, che di certo non deluderà le aspettative.