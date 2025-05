Nel corso della semifinale di Amici 24 abbiamo assistito all’inaspettata eliminazione di Nicolò. In queste ore così i fan, furiosi, stanno organizzando una protesta fuori gli studi del talent show.

I fan in rivolta dopo l’eliminazione di Nicolò da Amici 24

Sabato sera è andata in onda su Canale 5 la semifinale di Amici 24, durante la quale c’è stata un’eliminazione choc. A dover abbandonare il talent show di Maria De Filippi a un passo dall’ultima puntata è stato infatti Nicolò, che ha dovuto rinunciare alla possibilità di terminare il suo percorso all’interno della scuola. Fin dal primo momento però sui social è scoppiato letteralmente il caos e migliaia di utenti si sono scagliati non solo contro la decisione dei giudici, ma anche contro il programma stesso. In molti infatti vedevano il cantante come il potenziale vincitore di questa edizione e nessuno si aspettava un simile epilogo.

Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha attirato l’attenzione del web. Alcuni fan di Nicolò, furiosi dopo la sua eliminazione, stanno organizzando una vera protesta che si terrà nei prossimi giorni, a distanza di poche ore dalla finale, proprio fuori gli studi del talent show. Pare evidente dunque che il grande pubblico non abbia gradito l’uscita del cantante dal programma e di certo in molti si chiedono già cosa accadrà.

Nel mentre Nicolò, subito dopo l’eliminazione da Amici 24, ha rilasciato le sue dichiarazioni a caldo. Ai microfoni di WittyTv l’ex allievo di Anna Pettinelli ha così affermato:

“Non arrivare in finale… non sono fierissimo. Guardandola con coscienza so di avere fatto un percorso lungo e lavorato tanto, anche su me stesso. Guardando il me di settembre, sono fiero. Sono sempre stato osservatore e ho cercato di riprendere dagli altri e ho incanalato tanto perché si impara sempre di più. Ho appreso e sono cresciuto”.