In queste ore a Bari si è tenuto un evento con alcuni degli eliminati di Amici 24 e così Luk3 ha ritrovato Raffaella. Ecco cosa è accaduto.

Luk3 ritrova Raffaella dopo Amici 24

Manca ormai sempre meno alla finale di Amici 24 e il cerchio si stringe sempre più. Solo qualche giorno fa abbiamo assistito a una doppia eliminazione e domani si svolgerà la registrazione della sesta puntata del Serale, durante la quale un altro allievo dovrà lasciare il programma. In attesa di scoprire cosa succederà, nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

A Bari si è infatti svolto un evento con alcuni degli eliminati di questa edizione, da Francesca, a Senza Cri, fino ad arrivare a Luk3. In questa occasione, proprio il cantante di Parigi in motorino ha avuto modo di ritrovare Raffaella, con la quale all’interno della scuola aveva avuto un innocuo flirt. Durante un periodo di pausa con Alessia infatti Luca si era avvicinato alla giovane ballerina, facendo intendere di avere un interesse per lei, che sembrava essere corrisposto. Tra i due tuttavia non è mai accaduto nulla e poco a poco il giovane artista si è riavvicinato ad Alessia e i due ancora oggi fanno coppia fissa.

La reunion tra gli allievi di Amici 24 ha naturalmente attirato l’attenzione del web e sul palco sia Luk3 che Raffaella, così come gli altri protagonisti, hanno avuto modo di esibirsi. Pochi giorni fa intanto proprio l’ex allievo di Lorella Cuccarini è stato ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha speso bellissime parole per Alessia. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“È la prima volta che sono così innamorato. Sento la sua mancanza e so che vale lo stesso anche per lei. Spero di vederla vincere. Sono sicuro che fuori potremmo continuare a conoscerci. Io andrò alle sue gare e lei verrà ai miei concerti. Ci aspetta tutta un’estate insieme”.