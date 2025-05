TrigNO vince la categoria canto di Amici 24 ma non viene premiato in diretta: in rete esplode così la polemica

A vincere la categoria canto di Amici 24 quest’anno è stato TrigNO. Il cantante tuttavia non ha ricevuto il premio in diretta e sui social è scoppiata la polemica.

Cosa è accaduto dopo la vittoria di TrigNO

Grandi emozioni ieri sera nel corso della finale di Amici 24. In diretta infatti abbiamo scoperto il vincitore di questa edizione del talent show, che è risultato essere Daniele. Il ballerino ha così alzato la coppia, dopo essersi scontrato nella finalissima a due con TrigNo, che ha vinto la categoria canto. Tuttavia subito dopo la proclamazione del primo classificato è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha dato il via a una polemica sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come da tradizione, dopo aver scoperto di aver vinto Amici 24, Daniele ha ricevuto l’ambita coppa. Non sono mancate ovviamente le lacrime del ballerino, che ha ringraziato tutti quelli che lo hanno supportato e sostenuto i questi mesi. Alcuni utenti però hanno notato un dettaglio che ha fatto storcere il naso ai più.

TrigNO infatti, pur avendo vinto la categoria canto, non è stato premiato in diretta, come accade invece di solito. Per tutto il tempo della consegna della coppa a Daniele il cantante è rimasto in disparte, in attesa del suo momento. Tuttavia poco dopo Maria De Filippi ha salutato il pubblico, mettendo fino alla puntata. In seguito però i social di Amici hanno pubblicato una foto di Pietro con in mano la coppa, segno che il cantante ha ricevuto il premio dopo la fine della diretta.

LEGGI ANCHE: Finale dolceamaro per Alessia, nessuna borsa di studio per lei dopo Amici 24

L’accaduto ha così dato il via a una polemica sul web e in molti non hanno gradito il trattamento riservato al giovane artista. Tuttavia con ogni probabilità si sarà trattato semplicemente di una svista. Non è da escludere anche la possibilità di un ritardo nella diretta. Come è noto infatti i tempi televisivi sono serrati ed è possibile dunque che la conduttrice sia stata costretta a interrompere la diretta per dar spazio al programma seguente. Di certo il cantante si sta godendo questo bellissimo momento e a lui facciamo un enorme in bocca al lupo.