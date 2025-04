Non decolla The Couple, che crolla già alla seconda puntata: ecco cosa è accaduto e gli ascolti di ieri sera

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi. Il programma tuttavia sembrerebbe non aver convinto a pieno il grande pubblico e ha registrato già un crollo negli ascolti.

The Couple scende sotto i 2 milioni di spettatori

La scorsa settimana è ufficialmente partito The Couple, il nuovo reality show targato Mediaset. Alla conduzione del programma c’è Ilary Blasi, tornata in tv a distanza di alcuni mesi. Protagoniste della trasmissione sono 8 coppie, che vivono h24 nella stessa casa. Nel corso delle varie puntate i concorrenti hanno il compito di superare alcune prove. Lo scopo? Arrivare a collezionare quante più chiavi possibili con la speranza di riuscire ad aprire la cassaforte che contiene il montepremi di 1 milione di euro.

Ieri sera nel mentre è andata in onda la seconda puntata di questa prima edizione, durante la quale si è finalmente entrati nel vivo del gioco. Nel corso della diretta infatti non sono mancati confronti tra alcuni dei protagonisti, giochi, sfide e anche le temute nomination. La prossima settimana dunque ci sarà la prima eliminazione ufficiale e di certo in molti attendono di scoprire cosa accadrà.

Poco fa intanto sono stati rivelati gli ascolti di ieri sera e sembrerebbe che per The Couple sia arrivato già un crollo. Il reality show di Ilary Blasi ha infatti registrato 1.557.000 spettatori con uno share del 13%. A vincere la serata è stato invece Alberto Angela, che su Rai 1 con Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha tenuto incollati alla tv 3.040.000 spettatori, pari al 19.1% di share.

Pare dunque che qualcosa nel nuovo reality show di Canale 5 non stia convincendo a pieno il pubblico e di certo in tanti si chiedono già cosa accadrà nelle prossime settimane.