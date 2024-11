Nicolò Filippucci è uno dei concorrenti di Amici 24 che è più entrato nei cuori degli spettatori grazie alla sua bravura nel canto. A distanza di alcune settimane dall’inizio del talent, sul web è spuntato un video che lo mostra mentre canta L’essenziale di Marco Mengoni.

Nicolò di Amici 24 canta L’essenziale

Amici 24 ormai è partito da diverse settimane e gli spettatori stanno conoscendo sempre meglio i concorrenti. Tra questi, pe merito delle sue esibizioni nel pomeridiano della domenica, spicca Nicolò Filippucci. Il pubblico lo ritiene molto bravo in ciò che fa e lo vede già come potenziale vincitore della corrente edizione.

Ovviamente non sappiamo come andranno le cose per lui, ma la cosa certa è che ha conquistato spesso i giudici esterni. Possiamo, per esempio, pensare a quando ha estasiato Amadeus, che si è distratto a tal punto da dimenticarsi di assegnargli un voto durante la gara. Oppure ancora quando si è esibito sulle note di Rossetto e caffè di Sal Da Vinci.

Nicolò, però, prima di Amici 24 ha fatto diverse esperienze in ambito canoro prendendo parte (e a volte anche vincendo) diversi concorsi. Qui sotto lo vediamo, per esempio, esibirsi accompagnato alla chitarra sulle note de L’essenziale di Marco Mengoni. Un’esibizione che ha lasciato senza parole tantissimi utenti di TikTok e del web in generale, e siamo sicuri farà lo stesso effetto anche a voi.

Tra i comenti c’è chi lo definisce il migliore concorrente dell’attuale edizione e chi è convinto che, anche se non ce la dovesse fare nella scuola, il successo sarà garantito nel mondo reale a prescindere. La strada ancora lunga e solo con il passare delle settimane scopriremo se riuscirà ad accedere alla fase del Serale, che dovrebbe avere inizio nella primavera del 2025. Voi che cosa ne pensate, vi piace Nicolò?