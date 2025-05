Ad Amici 24 durante la Semifinale Nicolò ha cantato per la prima volta al Serale il suo nuovo singolo “Un’ora di follia”, che è già una vera e propria hit.

Amici 24, il singolo di Nicolò

Nella magica atmosfera del Serale di Amici 24, un momento ha catalizzato l’attenzione del pubblico più di altri. Quale? Quando Nicolò ha presentato per la prima volta in questa fase del programma il suo nuovo singolo, “Un’ora di follia”. Un brano molto intenso, una ballad che ha lasciato il segno e conquistato fin dal primo ascolto (e a parlare sono le classifiche).

Con la sua voce calda e avvolgente, Nicolò ha portato sul palco di Amici 24 un pezzo che racconta un amore impetuoso, travolgente e forse irrazionale, come solo certi sentimenti sanno essere. Il testo è molto diretto e autentico, unito a una melodia pop dal sapore contemporaneo. Con la sua bravura e il suo talento il cantante ha fatto vibrare lo studio di emozioni vere.

“Un’ora di follia” può essere considerato non solo il titolo del brano, ma anche una perfetta sintesi dello spirito con cui Nicolò vive la musica e ha affrontato questa avventura ad Amici 24.

Con questo brano il cantante segna un punto di svolta e di crescita importante in questa fase del Serale. Un’avventura sempre molto coerente la sua e in continua evoluzione, restando però sempre fedele alla sua identità musicale.

Sia in studio che sui social inutile dire che il pubblico ha risposto con grande entusiasmo. Il suo brano e la sua esibizione sono molto chiacchierati in queste ore, entrano così in tendenza. È palese dunque sottolineare come Nicolò abbia colpito nel segno.

Con “Un’ora di follia”, Nicolò non ha solo cantato una canzone, ma ha certamente raccontato una parte importante anche di. E ad Amici 24, questo è senza dubbio il modo migliore e più vero per poter arrivare al cuore della gente.

Peraltro si è aggiudicato insieme ad Alessia anche il Premio Estathé dal valore di 10.000 Euro.