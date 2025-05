Non solo Francesco e Alessia in finale ad Amici 24 anche il ballerino Daniele, che non è riuscito a contenere tutta la sua emozione.

Daniele è il terzo finalista di Amici 24

Per Daniele il Serale di Amici 24 è stato tutt’altro che semplice. Nonostante si stia parlando di un ballerino dal talento indiscutibile, ha avuto diversi alti e bassi. E per quanto volesse dimostrare il suo massimo si è trovato a dovere fare i conti con le sue insicurezze e paure.

Alcune mosse da parte di alcuni suoi compagni, che l’hanno reputato come il meno meritevole per la finale, per Daniele sono stati un duro colo. Tanto che in settimana ci sono stati diversi momenti di sconforto anche in settimana. Il ballerino però non si è dato per vinto e questa sera durante la terza manche della Semifinale di Amici 24 è riuscito a raggiungere il risultato sperato. Ha ottenuto la finale tanto sudata e desiderata.

Daniele è riuscito ad affrontare al meglio tutte e le esibizioni in cui è stato chiamato in causa nel corso di questa ultima fase del programma e per questo la giuria ha deciso di premiarlo. Non prima però che lui confidasse la sua paura di tornare a casa a Maria De Filippi.

Il ballerino di Amici 24 ha ammesso infatti di non volere abbandonare proprio ora che vede il traguardo vicino e Antonia (che si è scontrata con lui per un posto in finale) l’ha rassicurato.

A quanto pare però ha potuto tirare un sospiro di sollievo dato che ha ottenuto i voti disponibili per accedere in finale ad Amici 24. Così anche Daniele si è aggiunto a Francesco e Alessia e ora concorre per il titolo nella categoria ballo, ma anche per la vittoria effettiva del talent show.

Emozionato e senza parole, Daniele ha stretto forte la sua maglia, tra gli elogi della sua maestra Alessandra Celentano che si è detta molto soddisfatta del suo percorso. Peraltro la prof ancora una volta è riuscita a portare in finale due dei suoi allievi. Non male come risultato!