Inaspettata sorpresa per Nicolò, che vince un premio da 10 mila euro durante la terza puntata del Serale di Amici 24

Questa sera, nel corso della terza puntata del Serale di Amici 24, c’è stata un’inaspettata sorpresa per Nicolò. Il cantante ha infatti vinto un premio da ben 10 mila euro.

Grande gioia per Nicolò ad Amici 24

Grandi emozioni e colpi di scena questa sera ad Amici 24. Nel corso della terza puntata del Serale infatti stiamo assistendo alla nuova sfida a squadre e in seguito scopriremo chi sarà l’allievo eliminato che dovrà immediatamente dire addio al talent show. In attesa di vedere cosa succederà, pochi minuti fa per uno dei cantanti è arrivata una sorpresa inaspettata. Di chi parliamo? Nientemeno che di Nicolò.

L’allievo di Anna Pettinelli ha infatti vinto un premio da 10 mila euro, che gli è stato assegnato da Enel. A svelarlo è stata Maria De Filippi, che leggendo un comunicato ha affermato: “Amici ed Enel condividono valori fondamentali come rispetto, fiducia e innovazione. Una giuria di esperti di comunicazione ha seguito i ragazzi e l’allievo che questa settimana ha incarnato al meglio questi valori è Nicolò”.

Il cantante di Amici 24 dunque vince un premio di 10 mila euro. Non è mancata naturalmente la commozione di Nicolò, che è rimasto piacevolmente sorpreso e stupito dalla notizia.

A breve intanto scopriremo il nome dell’eliminato di questa sera e come al solito ne vedremo di belle.