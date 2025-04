Anna Pettinelli si trasforma in Shakira e vince il guanto dei prof della terza puntata del Serale di Amici 24

Nel corso della terza puntata di Amici 24 non è mancato un nuovo guanto di sfida dei prof. Per l’occasione Anna Pettinelli si è trasformata in Shakira, ballando e cantando una celebre hit della pop star colombiana.

Anna Pettinelli diventa Shakira

Grandi risate questa sera nel corso della terza puntata del Serale di Amici 24. Come accade ogni settimana, anche stavolta abbiamo assistito al nuovo guanto di sfida dei prof e a scontrarsi tra loro sono state Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Settimana dopo settimana, come abbiamo visto, gli insegnanti si mettono sempre in gioco e ci regalano performance esilaranti e indimenticabili, che di certo conquistano tutti i fan del talent show di Maria De Filippi.

Questa settimana a lasciare tutti a bocca aperta è stata proprio la Pettinelli, che si è trasformata in una delle pop star più amate di sempre: Shakira! Ebbene sì, dopo aver interpretato Lady Gaga Anna ha vestito anche i panni dell’artista colombiana e si è così esibita cantando e ballando sulle note di un suo celebre brano. Il momento naturalmente ha fatto divertire tutti il pubblico e la performance ha convinto anche i tre giudici.

LEGGI ANCHE: Amici 24, Nicolò vince un premio da 10 mila euro

Anna Pettinelli ha infatti vinto il guanto di sfida dei prof della settimana, battendo così Lorella Cuccarini, che ha ballato un tango argentino con alcuni dei professionisti.

Ma cosa accadrà nel corso delle prossime puntate del Serale e chi vincerà quest’anno il torneo?