Chi è stato eliminato durante la seconda puntata del Serale di Amici 24? Ecco chi sarebbe il presunto allievo che ha dovuto rinunciare a proseguire il percorso nel talent show.

Il presunto eliminato di Amici 24

SuperGuida TV e Amici News ci hanno svelato le prime anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 24. Dalle registrazioni sappiamo che c’è stata una sola eliminazione, a differenza della settimana precedente. Ma chi ha dovuto lasciare la scuola? Sono emerse le prime indiscrezioni.

Vi ricordiamo ovviamente che se non volete rovinarvi tutta la sorpresa è necessario non continuare la lettura di questo articolo, così da evitare gli SPOILER. In caso contrario, proseguire con la lettura!

Ieri sera ad Amici 24 si sono tenute le solite tre manche al termine della quale dei concorrenti sono finiti al ballottaggio. Ma scopriamo cosa è successo nel dettaglio.

Durante la prima manche si sono sfidate le squadre di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri contro quella di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. A vincere le prime due, che hanno mandato a rischio Francesco (il primo a essersi salvato), Senza Cri e Luk3. Il cantante è stato il primo eliminato provvisorio.

In seguito durante la seconda partita ad Amici 24, le Petti-Letti che stavolta hanno affrontato Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano. Proprio questi ultimi ne sono usciti sconfitti e di conseguenza Alessia, Chiara e Chiamamifaro hanno dovuto eseguire delle esibizioni ulteriori, che hanno sancito il seguente verdetto: le due ballerine si sono salvate, mentre Chiamamifaro è finita a rischio eliminazione.

Durante l’ultima manche di Amici 24 le squadre a scontrarsi sono state le medesime, con gli Zerbi-Cele che sono riusciti a prendersi la loro rivincita. Degli allievi delle Petti-Letti al ballottaggio sono andati TrigNo, Nicolò (che si è salvato subito) e Raffaella. La ballerina ha avuto la peggio e anche lei è risultata l’eliminata provvisoria.

Quindi facendo un piccolo recap Chiamamifaro, Luk3 e Raffaella. Di conseguenza tutti e tre si sono nuovamente esibiti e la cantante è stata la prima ad aver scongiurato l’eliminazione. In bilico Luk3 e Raffaella.

Secondo alcune talpine l’eliminata sarebbe Raffaella. Chiaramente prendiamo questa news con le pinze e attendiamo la puntata di domani per scoprire effettivamente come sono andate le cose e chi ha dovuto fare un passo indietro e rinunciare a proseguire il proprio cammino ad Amici 24.