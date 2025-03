È prevista in data 29 marzo la seconda puntata del Serale di Amici 24. Le anticipazioni e i primi spoiler della registrazione ci svelano chi è stato eliminato.

Anticipazioni seconda puntata Serale Amici 24

Il 27 marzo si è tenuta la registrazione della seconda puntata che vedremo in onda sabato 29 marzo. Scopriamo insieme grazie a SuperGuida TV e Amici News tutte le anticipazioni di Amici 24. Andiamo a capire quindi cosa è successo e cosa andremo a vedere.

Prima di iniziare vi ricordiamo che se non volete SPOILER è necessario NON PROSEGUIRE LA LETTURA DI QUESTO ARTICOLO. Se invece siete curiosi e volete sapete tutto, potete continuare a leggere le prossime righe.

Le anticipazioni di Amici 24 riferiscono che la seconda puntata si è aperta nuovamente con l’ingresso dei tre giudici: Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Esattamente come per la prima puntata, non c’è stata alcuna esibizione corale da parte loro.

Ora però non perdiamo tempo e vediamo nel dettaglio come si sono svolte le tre manche, chi è l’eliminato della seconda puntata, quali sono gli spoiler e anticipazioni di Amici 24. Tutti i dettagli…

Prima manche

Eccoci subito con la prima manche che ha visto scontrarsi la squadra di Petti-Letti e Cucca-Lo. Grazie a una sfida settimanale è stato stabilito chi dovesse iniziare.

Le esibizioni stando alle anticipazioni di Amici 24 si sono svolte in questo modo:

Luk3 ha sfidato Nicolò e ha vinto quest’ultimo.

ha sfidato e ha vinto quest’ultimo. Senza Cri contro Raffaella e ha vinto la prima. La cantante si è esibita sulle note di Woman in love.

contro e ha vinto la prima. La cantante si è esibita sulle note di Guanto di sfida tra TrigNo e Luk3 e ha vinto il primo sulle note di Prisenconlinensinainciusol di Adriano Celentano. Luk3 ha dato un fiore alla Pettinelli.

A trionfare proprio il duo Petti-Letti. La squadra perdente è quella dei Cucca-Lo. Al ballottaggio tramite una votazione sono finiti Francesco, che si è salvato subito, Senza Cri, e Luk3. Lui ha cantato Volevo essere un duro di Lucio Corsi e l’ha fatto esibendosi con un peluche.

Quindi a rischio eliminazione è finito Luk3.

Seconda manche

Come proseguono le anticipazioni di Amici 24? Abbiamo spoiler anche sulla seconda manche, dove si sono affrontati gli Zerbi-Cele e le Petti-Letti. Scopriamo quindi cosa è accaduto nel dettaglio:

TrigNo contro Antonia e ha vinto lei cantando Killing me softly with his song.

contro e ha vinto lei cantando Killing me softly with his song. In seguito Chiamamifaro ha sfidato Francesca e ha superato lei l’ostacolo. L’allieva di Lorella ha cantato Iris .

ha sfidato e ha superato lei l’ostacolo. L’allieva di ha cantato . Nicolò successivamente ha affrontato Chiara e ha vinto. Lei si è esibita alla sbarra, ma non si trattava di una coreografia di classico. Elena le ha fatto una critica, sostenendo che abbia svolto dei virtuosismi classici non necessari sui tacchi

A risultare sconfitta la squadra di Zerbi-Cele. Così per tale ragione al ballottaggio sono finiti Alessia, Chiara e Chiamamifaro. Quest’ultima è stata scelta come eliminata provvisoria e si è aggiunta a Luk3.

Terza manche

Infine la terza e ultima manche del Serale ha portato in scena lo scontro tra Zerbi-Cele e Petti-Letti. Com’è finita secondo le anticipazioni di Amici 24? Ecco cosa è emerso:

Jacopo Sol ha avuto la meglio su TrigNo.

ha avuto la meglio su Guanto di sfida tra Raffaella e Alessia e ha vinto la prima.

tra e e ha vinto la prima. Antonia contro Nicolò ha vinto il duello sulle note di Sempre per sempre.

A perdete la sfida la squadra Petti-Letti. Quindi per questo al ballottaggio sono andati TrigNo, Nicolò (si è salvato subito) e Raffaella, che ha avuto la peggio andando al confronto con il suo compagno di squadre per poi finire tra i papabili eliminati.

Spoiler ed eliminato di Amici 24: chi è al ballottaggio

Dalle anticipazioni della seconda puntata del Serale di Amici 24 è possibile sapere grazie agli spoiler delle “talpine” chi è l’allievo eliminato dopo un tiratissimo ballottaggio.

Rispetto alla scorsa settimana solo un allievo ha lasciato la scuola. A restare in dubbio Chiamamifaro, Luk3 e Raffaella. E proprio in quest’ordine è andata, perché la cantante si è salvata. Uno tra Luk3 e Raffaella ha lasciato il programma.

Il guanto di sfida prof

Immancabile come riferito dalle anticipazioni di Amici 24 anche il guanto di sfida tra prof. Mentre l’anno scorso gli insegnanti si esibivano insieme, stavolta è concesso anche uno solo tra loro a squadra.

Questa volta il tema della puntata è stato: sensualità. Quindi ognuno di loro ha dovuto mostrare il proprio lato più piccante.

Per i CuccaLo si è esibito Emanuel Lo che ha portato sulla scena Sexyback.

si è esibito che ha portato sulla scena Mentre invece per gli Zerbi-Cele ha realizzato la sua esibizione Rudy Zerbi. Lui ha stupito tutti portando una rivisitazione di Magic Mike in Magic Rudy. Si è travestito da pompiere, come il protagonista del celebre film.

ha realizzato la sua esibizione Lui ha stupito tutti portando una rivisitazione di in Si è travestito da pompiere, come il protagonista del celebre film. Infine per concludere le Petti-Letti si sono esibite insieme e hanno imitato le Spice Girl. Anna ha cantato e pare si sia messa alla prova in acrobazie da urlo!

Durante il guanto Deborah Lettieri ha lanciato una frecciata alla maestra Celentano. Secondo l’insegnante lei non sa cosa sia la passione. La maestra dalla sua ha replicato e detto che lei parla di danza e che Deborah sarebbe antipatica perché va sul personale.

Chi ha vinto il guanto prof? A sorpresa hanno vinto le Petti-Letti

Gossip e spoiler del Serale di Amici 24

Tra gli altri gossip, news e spoiler della seconda puntata di Amici 24 dalle anticipazioni sappiamo che Daniele è stato l’unico allievo a non esibirsi.

Bel premio invece per Jacopo Sol, che si è portato a casa 10 mila Euro da investire nella sua carriera.

Per quanto riguarda TrigNo ha cantato le seguenti canzoni: Mio fratello è figlio unico e La Flaca. Luk3 invece tra i brani proposti: Valentine, Volevo essere un duro (durante il primo ballottaggio), Baila Morena e Ti Amo. Mentre cantava proprio questa canzone guardava con intensità la fidanzata Alessia.

Malgioglio non ha risparmiato complimenti a Nicolò. Secondo lui infatti se andasse in Brasile gli direbbero che è un macho. In generale tutti i concorrenti hanno ricevuto complimenti eccetto quell’appunto di Elena su Chiara.

Raffaella durante un’esibizione con Mattia è scivolata ed Elena le ha fatto in complimenti per essersi rialzata subito.

Zerbi ha portato una bambola chiamata Petti-rana in studio e le ha fatto cantare “il coccodrillo come fa” con frecciatine alla collega.

Quando TrigNo si è esibito con Francesca Tocca sulle note di La Flaca, Chiara si è ingelosita e le ha fatto cenno come a dire “ti tengo d’occhio”.

Gli ospiti della seconda puntata del Serale

Così come per prima puntata del Serale di Amici 24, anche durante il secondo appuntamento non sono mancati graditi ospiti. Stavolta alla corte di Maria De Filippi sono arrivati nell’ordine: Tananai, che ha presentato il nuovo singolo Alibi.

E ancora tra gli ospiti della serata anche Barbara Foria, che ha parlato delle sfide quotidiane da affrontare con l’uomo con cui si vive. Nel monologo non sono mancate numerose battute. Si è parlato anche di carboidrati, du cui tutte hanno paura. La comica ha fatto i complimenti sia a Lorella che a Maria dicendole che mangia sempre caramelle.