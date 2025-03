In occasione dell’appuntamento speciale di ieri con Avanti Un Altro! By Night, Maria De Filippi ha colto l’occasione per invitare Paolo Bonolis a una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Ecco come ha reagito il presentatore a questa proposta.

Maria De Filippi invita Paolo Bonolis a Uomini e Donne

Su Canale 5 ieri sera è stata trasmessa una puntata speciale di Avanti Un Altro! By Night. Un appuntamento al quale ha partecipato anche Maria De Filippi in qualità di ospite d’onore. La conduttrice è stata accolta da Paolo Bonolis in grande stile con una dedica sulle note di E penso a te di Lucio Battisti, con l’aiuto del maestro Luca Laurenti.

Proprio durante questo momento Maria De Filippi ha colto l’occasione per dire qualcosa al collega: “Posso dirti una cosa che avevo in mente da tanto? Vorrei chiederti se fossi così gentile da partecipare a una puntata del Trono Over. Una sola puntata, perché so che c’è una persona che ne sarebbe felicissima che è Gemma”.

Le parole della De Filippi hanno sollevato l’applauso da parte di tutto lo studio, curioso di scoprire come avrebbe risposto il padrone di casa. Ma come ha reagito Paolo Bonolis? Il conduttore ha ripreso a cantare e rivisitato il testo della canzone precedentemente citata: “È troppo grande Mediaset per due che come noi non sperano, però si stan cercando”. Poi ha aggiunto: “Trono Over? Ma quello con i vecchi?”.

Ma Maria De Filippi non ha mollato la presa e gli ha fatto notare che hanno gli studi vicini: “Cosa ho detto? Trono Over, Gemma… Vecchi? Dai non essere irriverente. Over. Anche la Cipollari è gentilissima”, ha provato a dire ancora la presentatrice.

“Una meglio dell’altra mi appioppano”, ha commentato ironico Paolo Bonolis, scatenando le risate di Maria e di tutto il pubblico.

Così Maria De Filippi ha provato a invitare Paolo Bonolis a una puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Riuscirà a compiere questa straordinaria impresa? Se così fosse sarebbe davvero divertente.