Chi è il presunto eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 24? Ecco cosa hanno rivelato le anticipazioni e i primi rumor.

Il presunto eliminato di Amici 24

Nella giornata di ieri è stata registrata la sesta puntata del Serale di Amici 24. Ricordiamo che ora le Petti-Letti e i Cucca-Lo si sono uniti e formano i Petti-Lo. Ad aprire la prima manche, secondo le anticipazioni fornite da SuperGuida TV e Amici News sono stati gli Zerbi-Cele dopo la sfida tra gli alunni in settimana.

La prima manche è stata portata a casa proprio da questi ultimi e il primo eliminato provvisorio di Amici 24 è stato Nicolò. Successivamente i Petti-Lo si sono riscattati durante la seconda partita, quando è stata Chiara a finire nella lista dei possibili eliminati dal talent. Infine nel corso della terza e ultima manche gli Zerbi-Cele sono tornati alla vittoria e TrigNo è finito a rischio.

Al ballottaggio sono andati quindi Nicolò, Chiara e TrigNo. Il primo si è salvato subito mentre per la ballerina e il cantante (nonché il suo fidanzato) è arrivato lo scontro finale che ha sancito così l’eliminato della sesta puntata del Serale di Amici 24.

Come detto nelle anticipazioni Malgioglio ha affermato di non volere votare e di avere bisogno di più tempo. Ciò ha quindi portato Maria a fargli notare che se tra i suoi colleghi ci fosse maggioranza non ci sarebbe alcun problema, altrimenti sarà chiamato anche lui a fare la sua scelta.

Gli allievi di Amici 24 poi hanno raggiunto la casetta e solo lì hanno scoperto il responso finale. Stando ad alcuni rumor a lasciare la scuola pare sia stata Chiara, che sembra sia stata avvistata andare via dagli studi. Prendiamo ovviamente con le pinze questa informazione e attendiamo conferme ufficiali nel corso della puntata di domani sera.