Non solo il giudizio sospeso tra Chiara e TrigNo che ha sancito una prima eliminazione. Durante la registrazione della settima puntata del Serale di Amici 24 abbiamo assistito a un’altra uscita. Ecco di chi si tratta stando ai primi spoiler.

Eliminato della settima puntata di Amici 24

Sta per arrivare la settima puntata del Serale di Amici 24, che ha portato una nuova eliminazione. Abbiamo prima scoperto chi tra Chiara e TrigNo ha lasciato il programma, poi si è andati avanti con la registrazione. Chi ha lasciato la scuola questa volta? Scopriamo insieme cosa è successo grazie alle anticipazioni di SuperGuida TV e Amici News, che ci hanno fornito tutti gli spoiler in vista della puntata.

La registrazione di Amici 24 si è svolta, come di consueto, in tre manche. A sfidarsi da una parte la squadra composta da Rudy Zerbi e da Alessandra Celentano e dall’altra dal quartetto formato da Anna Pettinelli, Deborah Lettieri, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini.

Secondo quanto apprendiamo ad avere la meglio nel corso della prima manche pare sia stata la squadra del Petti-Lo. Dunque Antonia, Daniele e Jacopo Sol si sono dovuto esibire. Al termine di questa mini sfida la giuria ha sancito che Jacopo Sol è il primo eliminato provvisorio.

Si è poi andati avanti con la seconda sfida, in cui stavolta ad avere la meglio sono stati gli Zerbi-Cele. Dopo la sfida con Trigno, il secondo eliminato provvisorio di Amici 24 è invece Francesco.

Infine durante l’ultima manche le parti si sono invertite nuovamente ad Amici 24. Stavolta al ballottaggio sono finiti Alessia e Antonia e ad avere la peggio e diventare la terza eliminata provvisoria è la ballerina.

Chi è il presunto eliminato

A questo punto quindi a doversi giocare il posto nella scuola ad Amici 24 sono Jacopo Sol, Francesco e Alessia. I tre allievi si sono nuovamente sfidati e a tirare un sospiro di sollievo è stato Francesco.

Solo tornati in casetta i ragazzi di Amici 24 hanno scoperto chi ha lasciato la scuola tra Jacopo Sol e Alessia. In ogni caso non mancano indiscrezioni e c’è chi sostiene possa essere il cantante ad avere rinunciato al sogno di poter vincere il talent a un passo dalla finale.

Ricordiamo però che si tratta solo di rumor da prendere con le pinze e che, di conseguenza, dobbiamo attendere per forza la settima puntata di domani 3 maggio per scoprire la verità.