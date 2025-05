Questo pomeriggio si è tenuta la registrazione della settima puntata del Serale di Amici 24. Ecco chi è finito al ballottaggio e rischia l’eliminazione.

Amici 24, chi è al ballottaggio

C’era grande attesa per la settima puntata del Serale di Amici 24. Non solo per scoprire come sono andate le sfide di canto e di ballo, ma anche per scoprire chi è stato eliminato tra Chiara e TrigNo e chi è finito al ballottaggio ed è a rischio eliminazione. Grazie alle anticipazioni fornite da SuperGuida TV e Amici News sappiamo cosa è accaduto.

Ora che il cerchio si restringe ogni puntata è difficile e ognuna di esse rischia di vedere uscire un talento di questa edizione di Amici 24. Ma lo sappiamo: solo uno sarà il vincitore, dunque questo è il prezzo da pagare.

Come ogni settimana anche stavolta la settima puntata di Amici 24 si è svolta in tre manche tra le squadre degli Zerbi-Cele e dei Petti-Lo. Durante le varie partite, non sappiamo ancora chi sia uscito vittorioso e quando.

Quello che possiamo dirvi per il momento è che i Petti-Lo l’hanno spuntata due volte su tre: hanno vinto due sfide. Al ballottaggio, infatti, sono andati Francesco, Alessia e Jacopo Sol.

Di conseguenza questo trio si è dovuto presentare nuovamente davanti alla commissione esterna composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Dopo la prima esibizione hanno sancito chi è stato il primo allievo di Amici 24 a salvarsi: Francesco, che ha avuto la meglio.

Alessia e Jacopo Sol invece sono andati al ballottaggio finale e uno dei due rischia quindi di lasciare la scuola di Amici 24. La squadra Zerbi-Cele, quindi, perderà senza dubbio un elemento.

Non sapremo di chi si tratterà, però, fino a sabato sera, quando andrà in onda la puntata e al termine, Maria De Filippi comunicherà il verdetto finale ai ragazzi in casetta.