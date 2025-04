Siamo nel pieno della quinta puntata di Amici 24 e il verdetto ha sancito l’eliminazione di Francesca dal talent show. Sono arrivate le sue prima parole dopo il verdetto.

Francesca, le parole dopo l’eliminazione da Amici 24

La puntata di stasera di Amici 24, la quinta per la precisione, ha sancito l’eliminazione di Francesca. La ballerina, pupilla di Deborah Lettieri, è solo la prima dei due allievi che stasera lasceranno la scuola più famosa d’Italia

Da una parte Francesca se lo sentiva che sarebbe potuta essere lei a lasciare il programma, al contempo però aveva confidato nel daytime che il suo desiderio sarebbe stato quello di poter andare ancora avanti.

Tutto si è svolto durante la prima manche, dove a sfidarsi sono stati gli Zerbi-Cele e le Petti-Letti. Le ultime ne sono uscite sconfitte da questa partita e di conseguenza Francesca, Nicolò e TrigNo hanno dovuto fare un’altra sfida e proprio la ballerina è colei che ha avuto la peggio.

Francesca quindi è ufficialmente la prima eliminata dalla trasmissione e per quanto sognasse di proseguire questa meravigliosa avventura, ha dovuto fare un passo indietro. Il suo più grande desiderio è sempre stato quello di entrare a far parte del cast dei professionisti. E chissà che un giorno questo sogno non possa concretizzarsi.

Dopo il verdetto Francesca ha rilasciato le sue prime parole a Witty TV. La ballerina di Amici 24 ha confidato cosa stava provando in quel preciso istante, prima di fare ritorno a casa dalla sua famiglia:

“Credo di stare bene, non sono delusa, ma piena di gratitudine e voglio dire grazie. Questo sogno che ho vissuto lo porterò con me per sempre. A novembre ero una persona diverse. Non c’è un altro posto che ti fa vivere un sogno così, davanti a così tante persone. Mi sento tanto cresciuta. Non pensavo che sarei riuscita a tollerare la convivenza. Auguro il meglio ad ognuno di loro.”, ha detto la ballerina visibilmente emozionata.

Poi Francesca di Amici 24 ha proseguito: “Mi sono confrontata in situazione scomode. Non sono orgogliosa, ma ho imparato a confrontarmi e a piangere anche. Sono cambiata. Continuerò a lavorare per il mio sogno. Spero che un giorno si avvererà. Spero di ballare sempre e non perdere queste cose belle. Mi sento fortunata”.

Così siamo arrivati ai saluti finali con la ballerina che ha lasciato la scuola di Amici 24. A lei un grande in bocca al lupo per il futuro!