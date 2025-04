In puntata ad Amici 24, Malgioglio ha stroncato il duetto tra Nicolò e TrigNo e ha fatto un’accusa alla loro insegnante Anna Pettinelli. Amadeus poco dopo ha rincarato la dose: “Scelte sbagliate”.

Malgioglio stronca Nicolò e TrigNo

La puntata di Amici 24 è nel pieno del suo svolgimento e nel corso della seconda manche, dopo l’eliminazione di Francesca, i primi a scendere in pista sono stati Nicolò e TrigNo che hanno sfidato Antonia. Il duo di cantanti ha interpretato un medley con alcuni dei successi di Raffaella Carrà. Dall’altra parte Antonia ha cantato Senza fine di Gino Paoli.

Nel momento in cui è arrivato il giudizio della giuria, Cristiano Malgioglio ha dato il via a una discussione piuttosto accesa. Sebbene il pubblico si sia scatenato in studio, il cantautore ha subito spento il loro entusiasmo con un giudizio piuttosto diretto. Il giudice di Amici 24 infatti ha stroncato l’esibizione di Nicolò e TrigNo, come già accaduto nelle puntate precedenti. A quanto pare per il cantautore sono risultati noiosi e non gli sono per niente piaciuti: “Signora Pettinelli cosa pensa di questo duo? Posso dirti una cosa? Mi hanno reso ancora più triste. Non sono d’accordo con questo duetto, devono cantare qualcosa di più adeguato”, ha detto sicuro del suo pensiero.

Poco dopo però Malgioglio ha lanciato una precisa accusa ad Anna Pettinelli, a suo dire principale responsabile della mancata riuscita del duetto. Secondo il pensiero del giudice infatti l’insegnante non avrebbe ancora assegnato dei pezzi adeguati ai suoi due allievi quando si esibiscono insieme: “No, non possono cantare insieme queste canzoni”. L’insegnante però non si è detta propriamente d’accordo.

A rincarare la dose e fare da eco alle parole di Cristiano Malgioglio è stato poi il collega di poltrona, Amadeus. Il conduttore ha proposto ad Anna Pettinelli di assegnare qualche brano più profondo. Trova che Nicolò e TrigNo siano molto bravi insieme e potrebbero sicuramente dare molto di più. Purtroppo però con alcuni brani non sarebbero abbastanza sul pezzo: “Non sono valorizzati abbastanza”, ha detto il giudice.

Anna Pettinelli farà tesoro delle critiche di Malgioglio e Amadeus e correrà ai ripari?