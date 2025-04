Dopo aver già pubblicato diverse anticipazioni negli ultimi giorni, oggi Fedez ha spoilerato il suo nuovo singolo e lo ha cantato per la prima volta sui social.

Il nuovo singolo di Fedez

In questi giorni a finire spesso al centro dell’attenzione mediatica è stato Fedez. Di recente infatti il rapper ha iniziato a spoilerare alcuni versi del suo nuovo singolo, che uscirà prossimamente. Come è emerso dalle anticipazioni, il pezzo sembrerebbe rivolgersi a una donna e pare parlare di una relazione che ha lasciato all’artista milanese delle ferite. In alcuni punti infatti il cantante dichiara: “Mi hai detto che mi amavi se non ho il conto vuoto. Spero sia tuo nonno quello che ti ha pagato il volo. Ti chiamano geisha ma non porti il kimono Pensavo fosse amore invece eri a lavoro“.

Oggi come se non bastasse è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che già attirato l’attenzione del web. Federico ha infatti spoilerato il suo nuovo singolo sui social e ha cantato per la prima volta il brano. Oltre ai versi che aveva già anticipato, il rapper afferma anche: “Mi hai detto che ti sposerai sul lago di Como, mi viene da dire condoglianze allo sposo”.

Cresce dunque l’attesa per il rilascio ufficiale del nuovo singolo di Fedez. Attualmente però non è ancora chiaro quando l’artista milanese pubblicherà sulle piattaforme digitali la canzone, ma di certo a breve ne sapremo di più in merito.

In attesa di scoprire cosa accadrà, di recente si è anche parlato di una presunta collaborazione tra Federico e Clara. Secondo le voci di corridoio i due artisti avrebbero realizzato un duetto e solo pochi giorni fa sono stati avvistati insieme a Milano. Pare dunque che il rapper stia proseguendo a lavorare al suo nuovo album di inediti, in attesa dei due concerti evento di settembre.