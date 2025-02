Francesca Bosco entra a far parte del gruppo di allievi di Amici 24 che è riuscito ad accedere al Serale. Ecco com’è andato il suo percorso.

Francesca al Serale di Amici 24

La puntata di Amici 24 di oggi è carica di emozioni e chi ha letto le anticipazioni negli scorsi giorni lo sa molto bene. Francesca Bosco, per esempio, è riuscita ad accedere alla fase del Serale del talent. La giovane concorrente ha dovuto sudarsi la maglia color oro perché non ha avuto successo la prima volta.

LEGGI ANCHE: Un allievo prende i ‘Sì’ di tutti i professori e ottiene la maglia del Serale

La prima coreografia sulla quale danza è di stampo neoclassico e non eccelle perché considerata “sporca” in quanto non nelle sue corde. Per tale motivo riceve il “no” di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Per fortuna, però, riesce a convincere tutti i professori ballando sulle note di “Canzone inutile” di Alessandra Amoroso.

Dopo che tutti e tre gli insegnanti danno il loro consenso e la valutano pronta per il Serale, Maria De Filippi la invita a prendere la maglia e l’allieva le corre incontro. Dopo averla presa tra le mani, la sua emozione è visibile agli occhi di tutti e non riesce a trattenere qualche lacrima di gioia.

LEGGI ANCHE: Selvaggia Lucarelli arriva a Verissimo e svela cosa pensa oggi di Chiara Ferragni

Per Francesca Bosco, così come per tutti coloro che accedono al Serale di Amici 24, adesso inizia la parte più difficile della loro permanenza nella scuola. La fase finale del talent dovrebbe avere inizio intorno a marzo anche se una data ufficiale non è ancora stata ufficializzata. Secondo alcuni rumor andrà in onda verso la fine del prossimo mese.