Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del Serale di Amici 24. Non tutti hanno però notato che presente tra il pubblico c’era anche Jack Vanore, ex volto di Uomini e Donne.

Jack Vanore tra il pubblico di Amici 24

Grandi emozioni ieri sera nel corso della seconda puntata del Serale di Amici 24. Ancora una volta il talent show di Maria De Filippi ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori e in studio abbiamo assistito a un colpo di scena dietro l’altro. Dopo le tre sfide a squadre infatti sono stati eletti gli eliminati provvisori: Luk3, Chiamamifaro e Raffaella. Ad avere la peggio è stata così proprio la ballerina, che ha dovuto immediatamente lasciare la scuola.

In attesa di scoprire cosa accadrà la prossima settimana, ieri sera alcuni attenti utenti hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. In molti hanno infatti notato che alle spalle di Maria De Filippi, seduto tra il pubblico in studio, c’era nientemeno che Jack Vanore, celebre ex volto di Uomini e Donne. Dopo aver preso parte al dating show dapprima nelle vesti di corteggiatore e in seguito in quelle di tronista, Jack per anni ha ricoperto anche il ruolo di opinionista, affiancando Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Da qualche anno però, a causa di problemi salute, Vanore ha lasciato la trasmissione. Ieri sera così ha ritrovato Maria De Filippi, partecipando alla seconda puntata del Serale di Amici 24.

Qualche tempo fa nel mentre l’ex opinionista, in un’intervista, ha parlato della possibilità di tornare a Uomini e Donne e in merito ha dichiarato: “Non escludo mai un mio ritorno. Mi piacerebbe tantissimo. È come lavorano, che fa la differenza. Non sono colleghi di lavoro, sono amici. Certo, ho affrontato il ruolo dell’opinionista con professionalità, ma in un ambiente sano. Per me è stato veramente il massimo a cui potessi ambire”.