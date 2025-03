L’ex concorrente del Grande Fratello Pamela Petrarolo ha rilasciato alcune dichiarazioni scagliandosi contro le fan di Zeudi Di Palma. Ecco per quale motivo, secondo lei, la gieffina non dovrebbe vincere.

Pamela Petrarolo contro le fan di Zeudi

Pamela Petrarolo è stata una concorrente molto amata del Grande Fratello anche se purtroppo ha dovuto abbandonare la casa a causa di alcuni problemi personali. Sempre presente in studio con gli altri ex inquilini, non si è mai tirata indietro nel momento in cui c’è da dare un’opinione sui gieffini ancora dentro la casa più spiata d’Italia.

In queste ore, nella nuova puntata del suo format social intitolato “L’angolo Malala” ha parlato di quelli che lei stessa ha definito come “fandom tossici, violenti e aggressivi“. Ha fatto riferimento in particolare ad alcuni sostenitori di Zeudi Di Palma e ha spiegato perché secondo lei non dovrebbe vincere:

“Ho avuto modo di analizzare Zeudi sotto ogni aspetto. Devo ammettere che la stimo molto come concorrente, ma le critiche che voglio esprimere riguardano coloro che la sostengono per la vittoria.

Pensate sia giusto che a trionfare sia una persona appoggiata da un fandom così aggressivo? Ovviamente, non attribuisco alcuna colpa a Zeudi, ma la sua vittoria rappresenterebbe anche il successo di chi diffonde violenza sul web”.

Insomma, Pamela Petrarolo non ha assolutamente niente contro Zeudi Di Palma ma ha paura che la sua vittoria possa far passare un messaggio sbagliato. Il commento arriva a un giorno solo i distanza dalla finale del Grande Fratello, quindi molto presto sapremo se il suo appello verrà accolto oppure no.

Secondo voi chi vincerà la nuova edizione tra Zeudi, Chiara, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Mariavittoria e Lorenzo Spolverato? Come sempre, vi invitiamo a farcelo sapere con un commento.