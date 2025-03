La seconda puntata si è da poco conclusa e ci ha riservato diversi colpi di scena. Ai microfoni di Witty TV sono arrivate le primissime parole a caldo della ballerina Raffaella, dopo la sua eliminazione dalla scuola di Amici 24.

Raffaella dopo l’eliminazione da Amici 24

Il momento più difficile ad Amici 24 arriva quando uno dei concorrenti rimasti al ballottaggio sta per essere eliminato. E quest’oggi è stato il turno di Raffaella, che ha perso la sfida finale con Luk3. Una gara tiratissima, arrivati a questo punto del programma, che può riservare qualsiasi colpo di scena.

LEGGI ANCHE: Luk3 dedica delle barre sulle note di “Ti amo” alla fidanzata Alessia, il romantico gesto

Tre manche molto combattute durante questa seconda puntata del Serale di Amici 24 hanno visto un solo allievo lasciare il programma e fare ritorno a casa, dai propri affetti. Un viaggio che si è concluso con un pizzico di amarezza, dato che avrebbe potuto ancora crescere nel corso delle settimane e prossimi appuntamenti, ma lo farà altrove e in altri ambiti.

Poco dopo il responso Raffaella ha voluto rilasciare le prime dichiarazioni al sito di Witty TV. L’allieva di Amici 24 ha raccontato le sue emozioni a caldo dopo questa difficile eliminazione che l’ha vista protagonista. Ecco cosa ha detto poco prima di lasciare ufficialmente la scuola più famosa d’Italia:

“Io non sono stata molto nella casetta. È stato un mese e mezzo, due mesi. Però penso che sia diventata una seconda casa. I miei compagni nonostante il poco tempo mi sono stati vicini. Andarmene… lascio un pezzo del mio cuore lì”, ha spiegato la ballerina e allieva di Deborah Lettieri.

Poco dopo Raffaella di Amici 24 ha aggiunto ancora tra le lacrime: “È stata un’esperienza bellissima, che rifarei altre volte. Io ero incredula di arrivare qui. Avevo fatto 17 anni da una settimana. Penso al giorno in cui ho preso la felpa, c’era mia madre che mi sosteneva e avevo l’adrenalina a mille. Speravo di prendere il banco e restare qui. È stato tutto bello a prescindere da com’è andata. Ballare qui è tutt’altra cosa. Il pubblico ti fa sentire speciale”.

LEGGI ANCHE: Tananai torna ad Amici 24 e ritrova Amadeus che corre ad abbracciare: “Ciao papà”

Poi ha detto: “Se oggi sono arrivata a questo punto è grazie ai miei genitori. I miei compagni meritano di andare avanti, perché sono meravigliosi tutti”, ha concluso. Così quindi Raffaella ha dovuto lasciare per sempre la scuola di Amici 24.

Sicuramente non mancheranno altre nuove opportunità e occasioni lavorative importanti. In bocca al lupo a Raffaella per il suo futuro!