Finalmente gli allievi della scuola vedono la realizzazione del loro progetto discografico dopo un anno scolastico piuttosto intenso. Ecco la data di uscita, il titolo e di conseguenza quando escono gli EP dei cantanti di Amici 24.

Quando escono e titolo degli EP di Amici 24

È quasi giunta al termine questa avventura del Serale di Amici 24. Un’edizione costellata di tanti momenti intensi, che i ragazzi porteranno certamente nel cuore, coronati da tante belle soddisfazioni. Una su tutte per i cantanti è l’uscita del loro primo EP ufficiale in carriera. Una grossa opportunità che li presenta al meglio al mercato musicale, che è sempre alla ricerca di nuovi talenti.

Ebbene sì, perché sono stati ufficializzati i progetti discografici degli allievi della scuola di Amici 24. Nel corso della puntata di questa sera (la Semifinale per l’esattezza), Maria De Filippi ha informato i cantanti ancora in corsa per la vittoria finale che molto presto saranno resi noti i loro lavori.

Ma quando escono quindi gli EP dei cantanti di Amici 24 e quale sarà il loro titolo? A differenza dello scorso anno, quando vennero pubblicati in date differenti, stavolta saranno pubblicati tutti lo stesso giorno, ovvero il 23 maggio 2025.

Quindi se siete fan di Amici 24 e dei ragazzi ci sarà ancora da attendere qualche giorno. Chiaramente sono stati resi noti anche i titoli. Quello di Antonia si chiama Relax. Jacopo Sol invece Dove finiscono i sogni, mentre Nicolò ha scelto come titolo Un’ora di follia. Infine TrigNo ha optato per A un passo da me. Ed ecco anche le copertine…

Copertine EP Amici 24

Nella lista figurano però non solo Antonia, Nicolò e TrigNo, ma anche Jacopo Sol (eliminato dal talent show di Canale 5 la scorsa puntata dopo un testa a testa finale con la ballerina Alessia). Nel corso della serata di oggi i cantanti di Amici 24 ancora in gioco hanno avuto modo di presentare ancor ai loro brani e sfidarsi su quelli.