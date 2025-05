Annalisa torna ad Amici 24 per presentare il nuovo singolo Maschio, portando con sé un regalo speciale per Maria De Filippi.

L’omaggio di Annalisa a Maria De Filippi

Nella semifinale di Amici 24, in onda sabato 10 maggio in prima serata su Canale 5, tra gli ospiti più attesi spicca Annalisa, che torna nel talent show che l’ha lanciata per presentare il suo nuovo singolo “Maschio”.

La cantante, oggi tra le artiste più affermate del panorama pop italiano, ha partecipato al programma nella decima edizione, nel 2011, arrivando fino alla finale e classificandosi seconda dietro a Virginio.

La notizia del suo ritorno sul palco di Amici è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico. Così come dalla stessa Maria De Filippi, a cui, in quell’occasione, Annalisa ha voluto fare un piccolo ma significativo omaggio.

Stando alle prime immagini trapelate dal suo momento in studio, la cantante ha regalato alla conduttrice una t-shirt. Ma non una qualsiasi. Nello specifico si tratta di una rosa con con stampata una frase tratta proprio dal suo nuovo brano, Maschio. La citazione recita “Te lo giuro su Maria”.

Sotto la scritta, è raffigurato il disegno di una mano umana che intreccia il mignolo con quello di uno scheletro, come a sancire il giuramento che la frase esprime.

Durante l’esibizione proprio quando ha pronunciato la frase in questione, Annalisa si è spesso voltata verso Maria e da qui l’idea del regalo: “Sono venuta più per questo che per altro”, ha detto per poi scoppiare a ridere.

Annalisa:"ho un regalino per te…"

e le consegna la maglietta con "te lo giuro su Maria"

Maria:"quanto sei scema"



Annalisa:"ho un regalino per te…"

e le consegna la maglietta con "te lo giuro su Maria"

Maria:"quanto sei scema"

perché lei dev'essere sempre la più divertente #amici24

“Maschio” di Annalisa racconta, dal punto di vista di una donna che si sta completamente annullando per la persona amata, una relazione tossica. Accanto alla storia, c’è poi una riflessione sui ruoli di genere. Del brano, Annalisa ha detto:

“Maschio è una nube. Una dimensione onirica in cui le cose come le conosciamo si disfano, si invertono, si dissolvono e si ricompongono.“

Il pezzo potrebbe anticipare anche nuovi progetti discografici dell’artista, che arriveranno nei prossimi mesi.