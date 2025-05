Andiamo a leggere quali sono state le prime parole di Nicolò dopo l’eliminazione durante la Semifinale di Amici 24.

Puntata decisiva stasera ad Amici 24, con la semifinale, che ha sancito la line up di quella che sarà la serata conclusiva della prossima settimana. A lasciare il programma è stato clamorosamente, Nicolò. Nessuno si sarebbe aspettato la sua uscita.

Lasciare il talent a un soffio dal traguardo della finale è un vero peccato e dunque il dispiacere per il cantante è davvero tanto. Dall’altra parte però c’è anche la consapevolezza che questo sarà solo l’inizio per altri importantissimi traguardi.

Dopo le prime tre manche che hanno visto arrivare alla maglia oro della finale di Amici 24 i tre ballerini Francesco, Alessia e Daniele, sono rimasti poi i cantanti. A quel punto Nicolò, TrigNo e Antonia sono rimasti a contendersi il posto per l’ultimo atto che si terrà tra una settimana esatta.

Nicolò quindi è ufficialmente eliminato dalla trasmissione, a un passo da quella finale tanto sognata e desiderata. Per quanto desiderasse arrivare fino in fondo ha dovuto per forza arrendersi e fare ritorno a casa.

A seguito di questo responso importantissimo X ha parlato per la prima volta e ha rilasciato le sue dichiarazioni a caldo a Witty TV. L’allievo di Amici 24 ha svelato al pubblico le sue emozioni a caldo dopo l’uscita dalla trasmissione che per tutti questi mesi l’ha accolto.

Ecco le sue parole prima del ritorno a casa: “Non arrivare in finale… non sono fierissimo. Guardandola con coscienza so di avere fatto un percorso lungo e lavorato tanto, anche su me stesso. Guardando il me di settembre, sono fiero. Sono sempre stato osservatore e ho cercato di riprendere dagli altri e ho incanalato tanto perché si impara sempre di più. Ho appreso e sono cresciuto”, ha detto il cantante.

Poi l’artista di Amici 24 ha aggiunto: “Mi sembrava paradossale potesse capitarmi. Entrato è stato bello e non me l’aspettavo. Stare qui dentro è come la vita di tutti i giorni e qui ho lavorato tanto per quello che voglio fare. Mi mancherà svegliarmi con quella sveglia e tutti i ragazzi o lavorare con i vocal coach, le prove, le litigate. Mi mancherà questa vita, tutta. In questo momento non mi sento di essere stato bravo e sono severo con me stesso. Ma va bene così”.

Nicolò ha quindi dovuto lasciare per sempre la scuola di Amici 24, a una sola settimana dalla finale. In bocca al lupo per il tuo futuro da tutti noi.