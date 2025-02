Si è da poco conclusa una nuova registrazione di Amici 24. Grazie alle anticipazioni emerse sappiamo che due nuove allieve hanno ottenuto la maglia dorata e sono entrate al Serale: Raffaella e Chiamamifaro.

Due nuove allieve entrano al Serale di Amici 24

Manca una sola settimana alla fine del pomeridiano di Amici 24 e il prossimo 22 marzo partirà ufficialmente la fase finale del talent show di Maria De Filippi. In questi giorni alcuni degli allievi hanno già ottenuto la tanto ambita maglia dorata e hanno avuto così accesso al Serale. Tuttavia ci sono ancora diversi cantanti e ballerini che non hanno ancora avuto il via libera e in questi giorni stanno cercando di dare il massimo per ottenere un posto all’interno del programma.

Oggi nel mentre si è svolta una nuova registrazione, la penultima di questa edizione, durante la quale sono state consegnate due nuove maglie dorate. Ma andiamo a scoprire e leggiamo le anticipazioni, riportate dagli amici di Superguidatv.

Stando a quanto si legge, ad accedere al Serale sono state Raffaella e Chiamamifaro. In particolare la cantante ha dovuto faticare a lungo per arrivare a questo traguardo. Nei giorni scorsi infatti ad opporsi al suo ingresso alla fase finale è stata Anna Pettinelli. Oggi però Angelica ha convinto anche la prof ed è così volata direttamente al Serale.

Ma chi saranno gli ultimi allievi che otterranno la maglia dorata? Non resta che attendere per scoprirlo.