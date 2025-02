Vi ricordate delle Lollipop? Era un gruppo musicale femminile che si era formato nel 2001 nel programma Popstar. Era una risposta alle Spice Girls, ma la loro carriera non durò molto. Perché le Lollipop si sono sciolte? Oggi ha risposto Roberta Ruiu, che ne faceva parte. Ecco cosa ha detto.

I motivi per cui le Lollipop si sono sciolte: le dichiarazioni di Roberta Ruiu

Coloro che erano ragazzine all’inizio degli anni 2000 si ricordano perfettamente delle Lollipop. Si trattava di un gruppo musicale femminile che si era formato all’interno del talent Popstar, per la precisione nel 2001. Il gruppo era una vera e propria risposta alle Spice Girls che stavano avendo un grande successo a livello internazionale.

Il loro grande tormentone fu “Down down down” e parteciparono anche al Festival di Sanremo nel 2002 con la canzone “Batte forte”. Ma, come detto, la loro carriera è durata poco e infatti nel 2005 si sciolsero. Ebbero delle ospitate televisive qualche anno dopo e ci fu una reunion nel 2013 con un tour musicale ma con solo quattro componenti invece di cinque. Sono anche tornate in TV nel 2017, ma come trio.

LEGGI ANCHE: Michael Cadeddu, Ciccio di Un medico in famiglia, cosa fa oggi

Ma perché le Lollipop si sono sciolte? A raccontaralo in maniera molto semplice è una delle componenti: Roberta Ruiu. Oggi a La Volta Buona hanno infatti trattato come argomento quello dei vip che cambiano lavoro. Ecco che quindi si è parlato della band femminile diventata nota quando iniziavano i primi talent. E per l’occasione era presente in studio Roberta Ruiu.

E proprio alla domanda di Caterina Balivo dei motivi sullo scioglimento della band di cui faceva parte, ha detto: “Sai Caterina, quello era un progetto che è nato e poi era destinato a finire. È nato in televisione, a tavolino, non ho scelto, ed è finito a tavolino. Io mi rendevo conto di questa cosa qui, non so le altre…”.