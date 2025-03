Debutta con il guanto prof per la prima volta al Serale di Amici 24, Deborah Lettieri. L’insegnante di danza stasera ha portato in scena un numero che ha colpito tutti. E l’ha fatto insieme alla collega di squadra, Anna Pettinelli. Le due si sono trasformate nelle… Spice Girls! Il risultato è davvero esilarante.

Amici 24, la performance delle Petti-Letti

Una delle sfide più attese durante il Serale è quella che coinvolge i professori. E il guanto non è mancato nemmeno in questa edizione di Amici 24. Oltre a Emanuel Lo e Rudy Zerbi a scendere in pista stavolta anche Deborah Lettieri, che ha condiviso il palco con Anna Pettinelli, dopo una divertentissima Lady Gaga la scorsa settimana.

Al suo debutto in questa edizione del talent show, la professoressa di danza si è esibita accanto alla collega. Cosa hanno combinato stavolta? Anna e Deborah ha portato in scena una performance davvero spassosissima. Come rivelato in prima battuta dalle anticipazioni del Serale di Amici 24 e come abbiamo potuto vedere anche stasera, hanno proposto un numero dedicato alle Spice Girls!

Non è stato affatto uno spettacolo semplice, ma hanno dimostrato certamente di essere divertenti e credibili allo stesso tempo. Insieme hanno saputo conquistare l’attenzione dei telespettatori di Amici 24 e della giuria. Al termine si è sollevato un applauso da parte di tutti e si sono fatti largo numerosi complimenti per entrambe.

Peraltro Anna Pettinelli a quanto abbiamo visto non si è risparmiata nemmeno nelle prese, anzi!

Che ve ne pare di questa esibizione di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri? Piccolo spoiler per chi volesse sapere com’è finita: le due insegnanti a sorpresa hanno vinto il guanto prof di questa settimana! Insomma l’impegno settimanale sembra averle ricambiate nel migliore dei modi.