In attesa della seconda puntata del Serale di Amici 24, in casetta è giunto un guanto di sfida per Chiara da parte di Deborah Lettieri. Il compito però ha dato vita a una furiosa lite tra la ballerina e il fidanzato TrigNo.

Cosa è accaduto oggi ad Amici 24

Ad Amici 24 arriva il guanto della discordia! Nel corso del nuovo daytime del talent show infatti in casetta è arrivato un compito per Chiara da parte di Deborah Lettieri. La maestra ha chiesto alla ballerina una sfida contro Francesca per far emergere la presenza scenica dell’allieva della Celentano. Quando però Chiara ha visto la coreografia insieme alla sua maestra, le due hanno chiesto alla Lettieri di poter modificare alcuni pericolosi passaggi. La giovane artista infatti, essendosi recentemente ripresa da un infortunio, nell’eseguire determinati movimenti avrebbe potuto rischiare di farsi seriamente male e per questo motivo Alessandra ha chiesto a Deborah di poter tagliare un paio di passaggi.

A quel punto la prof si è confrontata con Francesca, che a sorpresa ha insinuato che Chiara abbia richiesto le modifiche non tanto per non rischiare di farsi male bensì perché incapace di eseguire alcuni dei passi. In casetta così l’allieva della Celentano, venuta a conoscenza dell’accaduto, ha avuto un faccia a faccia con Francesca e tra le due c’è stato un acceso botta e risposta.

A intervenire è stato anche TrigNo, che ha in qualche modo preso le parti di Francesca, scatenando l’ira della sua fidanzata. Chiara poco dopo ha così sbottato è ha dichiarato: “È assurdo che tu, perché sei dalla sua squadra, dai ragione a lei. Nelle risposte che lei ha dato è stata st**nza con me e lo pensa metà della casetta”. La discussione si è fatta sempre più intensa, fino a quando il cantante, su tutte le furie, ha affermato: “Vaffanc**o”.

Dopo non essersi rivolti parola per alcune ore però Chiara e TrignNo si sono chiariti e tra i due è così tornato il sereno.