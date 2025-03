Tony Effe continua a godersi la sua vacanza alle Maldive con la fidanzata Giulia De Lellis. In uno dei recenti scatti postato sui social il rapper ha però attirato l’attenzione quando ha sfoggiato delle ballerine di cristalli il cui costo vi sorprenderà.

Quanto costano le ballerine indossate da Tony Effe

Sono mesi pieni di impegni questi per Tony Effe. Solo lo scorso febbraio come sappiamo il rapper ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo, dove ha presentato la canzone inedita Damme ‘na mano. Ma non solo. Tra qualche settimana partirà infatti un nuovo tour e naturalmente i biglietti per questi live stanno già andando a ruba. Anche la vita privata di Tony sembrerebbe procedere a gonfie vele. Da qualche tempo, come è noto, l’artista romano ha ufficializzato la relazione con Giulia De Lellis e pare che le cose tra i due stiano procedendo a gonfie vele.

In questi giorni nel mentre la coppia ha deciso di staccare la spina ed è così volata alle Maldive. Il cantante e l’influencer, che stanno alloggiando in un meraviglioso resort, stanno testimoniando la loro vacanza sui social, postando scatti e video mozzafiato. Proprio una delle recenti foto condivise dal rapper però ha attirato l’attenzione.

LEGGI ANCHE: Amici 24, scoppia una furiosa lite tra Chiara e TrigNo

Tutto è iniziato quando Tony Effe ha postato un carosello su Instagram, con alcuni dei momenti più belli delle sue giornate alle Maldive. A non passare inosservata è stata in particolare un’immagine, in cui vediamo l’arista in spiaggia mentre è seduto su un’amaca a leggere. Per l’occasione il cantante ha indossato delle ballerine di diamanti, che ovviamente non sono sfuggite agli occhi attenti del web. Come riporta FanPage, si tratta del modello firmato Alaia in pelle nera e tempestato di cristalli silver. Il prezzo di queste ballerine? Ben 990€.

Tony nel mentre continua a godersi la vacanza con Giulia, in attesa di rientrare in Italia e tornare a lavoro.