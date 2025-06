A distanza di un mese dalla finale di Amici 24, solo tre album resistono ancora in classifica. Ecco cosa sta accadendo e come si sono posizionati questa settimana i cantanti.

Cosa è accaduto ai cantanti di Amici 24

È trascorso un mese dalla finale di Amici 24, che come tutti sappiamo si è conclusa con la vittoria di Daniele Doria. In queste settimane così gli ex allievi del talent show di Maria De Filippi hanno dato il via alle loro carriere e in particolare i cantanti hanno iniziato a vivere un’emozione dietro l’altra. I ragazzi hanno infatti pubblicato i loro primi album e hanno iniziato a girare l’Italia intera con una serie di instore, durante i quali hanno incontrato il pubblico che per tutto l’anno li ha seguiti e sostenuti. In queste ore però qualcosa ha attirato l’attenzione del web.

Solo ieri è stata rilasciata la nuova classifica FIMI e come si nota solo tre album stanno resistendo. Di chi parliamo? Di quello di Luk3, che ha segnato il debutto più alto tra tutti gli ex allievi, di quello di TrigNO e di quello di Nicolò. Ma come si sono posizionati dunque i giovani artisti questa settimana? Andiamo a scoprirlo.

Diciotto di Luk3, che la scorsa settimana ha debuttato alla posizione numero 7, stavolta si piazza 26esimo. A un passo da me di TrigNO passa invece dalla posizione 41 alla 71. Infine Un’ora di follia di Nicolò passa dalla 42 alla 79. Totalmente assenti invece gli album degli altri ex allievi di Amici 24, che sono già spariti dalla Top100.

Al momento dunque sembrerebbe che il progetto più apprezzato e ascoltato sia proprio quello di Luk3. Nel mentre i giovani cantanti si stanno concentrando sulle rispettive carriere e di certo nei prossimi mesi ci saranno grandi novità per tutti i fan.