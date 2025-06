In queste ore è stata rilasciata la Top 100 degli album dalla FIMI e solo 4 ex allievi di Amici 24 sono presenti

Non tutti i cantanti di Amici 24 sono riusciti a rimanere all’interno della Top 100 stilata dalla FIMI con i propri album. Andiamo a scoprire di chi si tratta e chi è il più alto in classifica.

I cantanti di Amici 24 in Top 100

Torniamo a parlare di Amici 24 in relazione alla musica che i cantanti hanno fatto uscire nel corso delle ultime settimane. Sappiamo che l’album di Nicolò è stato un vero e proprio successo per quanto riguarda il debutto di settimana scorsa perché ha sbaragliato gli altri suoi ex compagni di viaggio.

Il suo è stato il solo a entrare nella Top 20 della FIMI e per quanto riguarda le vendite fisiche si è posizionato sul podio al terzo posto! Nelle ultime ore la FIMI ha rilasciato, come si può vedere sul sito ufficiale, la Top 100 degli album e delle compilation in relazione alla settimana che va dal 30 maggio 2025 al 5 giugno 2025.

Quello che notiamo è che le prime tre posizioni sono occupate da Alfa con “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato (Deluxe)“, Olly con “Tutta la vita” e Luché con “Il mio lato peggiore“. Il primo allievo di Amici 24 che troviamo si classifica alla settima posizione e si tratta di Luk3 con “Diciotto“.

Alla seconda settimana in classifica, invece, ci sono anche TrigNO con “A un passo da me” e Nicolò Filippucci con “Un’ora di follia“, rispettivamente alla posizione 41 e 42. L’ultima ex allieva della scuola di Maria De Filippi a essere nella Top 100 di questa settimana è la new entry Senza Cri con “Tokyo Nite” alla 87.