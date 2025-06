A distanza di alcuni mesi dalla fine del matrimonio con Raimondo Todaro, Francesca Tocca ritrova l’amore. La ballerina beccata insieme al parrucchiere dei vip.

Lo scorso gennaio, dopo le voci di presunta crisi, con un post sui social Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno annunciato la fine del loro lungo matrimonio. Nonostante i problemi e le difficoltà, i due sono rimasti in ottimi rapporti e solo qualche settimana dopo, nel corso di un’intervista a Verissimo, la ballerina ha spiegato le motivazioni che hanno portato alla separazione. In merito la Tocca ha dichiarato:

“Abbiamo fatto tanto per cercare di salvare il matrimonio. Abbiamo dato tutto noi stessi in questa relazione. Ma a un certo punto ci siamo resi conto che andando avanti, forzavamo le cose e ci stavamo facendo del male. Quindi da persone mature, adulte, che si vogliono bene, abbiamo deciso di fare un passo indietro”.

Dopo la fine del matrimonio con Raimondo Todaro tuttavia Francesca Tocca è finita spesso al centro del gossip. Diverse voci di corridoio infatti la vedevano accanto a un nuovo uomo. Dal suo canto però la ballerina non ha mai confermato le indiscrezioni sul suo conto. Adesso le cose sembrerebbero essere cambiate e a oggi pare che l’ex professionista di Amici abbia ritrovato l’amore. Il settimanale Chi ha infatti paparazzato la Tocca a Roma in compagnia del parrucchiere dei vip, Davide Greco, proprio la persona che le viene accostata da mesi. Dalle immagini si notano i due in perfetta sintonia e non mancano tenere effusioni e baci, che confermerebbero dunque la relazione. Come si legge, dopo aver portato il barboncino di lei dal toelettatore, Francesca e Davide sarebbero rientrati insieme nella stessa casa.

Attualmente i diretti interessati non hanno ancora confermato la loro storia e non è chiaro se nelle prossime ore decideranno di uscire allo scoperto.